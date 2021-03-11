日本福岛附近发生强震 核电站未发生异常

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日本东北部福岛县附近周三23時36分左右发生里氏7.3级强震，许多地区震感强烈，逾200万户家庭一度停电。法新社报道，地震已造成4人死亡，逾百人受伤。本次地震与2011年引发福岛核灾难的311大地震发生在相同地区。这次地震后，暂未在福岛核电站发现任何异常状况。
日本政府制定了处理福岛核电站核废水的行动计划，其中包括对当地产业的补偿标准和编制安全评估报告。中国方面随即表示严重关切。
国际原子能机构的一个专家组11月15日抵达日本，对福岛核废水排放计划的准备情况进行评估。尽管这些废水已经过处理，但外界对于排放仍有不少担忧，此前也引发多方反对。
淘汰核电的倒计时：2021年的最后一天，许多人忙着和朋友家人相聚迎接新的一年到来。这同时也是德国其中三座核电站运行的最后一天。
台湾宣布最快在2月下旬解禁福岛食品，这是台湾禁止10年后首次开放。台湾在2018年反福岛食品进口公投有779万票支持，4年过去，民意已经开始出现变化。
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