 日本福岛附近发生强震 核电站未发生异常 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2022

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时政风云

日本福岛附近发生强震 核电站未发生异常

日本东北部福岛县附近周三23時36分左右发生里氏7.3级强震，许多地区震感强烈，逾200万户家庭一度停电。法新社报道，地震已造成4人死亡，逾百人受伤。本次地震与2011年引发福岛核灾难的311大地震发生在相同地区。这次地震后，暂未在福岛核电站发现任何异常状况。

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10年前日本发生核灾难。Sakae Kato家距离福岛核电站不远， 那里的居民都为了逃离核辐射而撤离。他却选择留下来，10年如一日，照顾被遗弃的猫咪。

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