日本福岛十周年 你应该知道的一组数字

（德国之声中文网）日本将迎来近代史上最严重的自然灾害爆发十周年纪念日。 2011年3月11日，一场大地震袭来，引发了毁灭性的海啸。 这又引发了自切尔诺贝利以来最严重的核事故。 灾难的严重性至今仍难以归总叙述，但还是可以用几个数字来说明。

9.0级

2011年3月11日，当地时间14时46分(欧洲中部时间6时46分)，在宫城行政区东北部约130公里处发生海啸，震源深度24公里。 它的震级为9.0级，是全球有记录以来最强的地震之一。

震感非常强烈，使日本本州主岛向东移动了2.40米。 据说连地球地轴都因地震而偏移了十多厘米。

福岛地区被海水吞噬后的汽车

16.70米

地震引发海啸，30分钟后就到达日本海岸。 当时日本气象厅测得福岛行政区相马的浪高最高值为9.30米。

现实中，海浪还要高。 它翻山越岭，翻越海啸防护墙，卷走了房屋，摧毁了整个地区。 以岩手县大船渡市为例，气象部门随后根据建筑物上的痕迹计算出，海啸波浪的高度高达16.70米。

许多福岛的居民在灾难过后返回家乡

18426人死亡和失踪

在这次三重灾难里，大部分的伤亡都是由于海啸造成的。 截至2020年12月，日本警方统计死亡人数为15899人，失踪人数为2527人。 还有6000多人在地震和海啸中受伤，还有一些人在撤离灾区时或撤离后死亡。 日本东北沿海的福岛、宫城、岩手三县占了伤亡人数的大部分。

3座反应堆发生熔毁

2011年3月11日，位于海边的福岛第一核电站被近15米高的水墙袭击。 该厂的发电设备被淹，并导致冷却系统失灵。六个反应堆中的三个发生了熔毁。 在随后的几天里，1号和3号反应堆发生了几次氢气爆炸。

核事故发生十年后，受损核电站的拆除工作仍在缓慢进行，至少还需要三四十年。 对于是否应将收集到的放射性水简单地排放到海里，仍然存在争议。

灾难发生后 有十几万人失去了家园（资料图片摄于2011年5月11日）

仍有36800人流离失所

灾难发生后，政府立即宣布福岛核电站方圆20公里范围内为疏散区。住在这个 "禁区 "的人被命令离开这个地区。方圆20公里外的许多人也决定逃离。

2012年5月，福岛区仍有16万4865人听命或自行决定逃离。 2020年，这个数字下降到36811。



如今的福岛核电站：虽然修缮 仍是禁区

337平方公里的禁区

核事故后宣布为禁区的区域相当于福岛政府区面积的百分之十二左右。 经过十年紧张的净化工作，该地区仍有2.4％是禁区，面积约为337平方公里。

但许多人对返回现在被政府宣布为安全的地区持保留态度。 他们害怕放射性污染，或者不想放弃在其它地方建立的生计。

430公里长的堤坝

岛国日本在2011年之前，防洪的堤坝就已经很多了。 但可怕的海啸加速了他们的扩张。 在福岛、宫城、岩手等沿海地区，将新建或重建总长度为430公里的防护堤。 到2020年9月，这一耗资相当于100亿欧元左右的项目已经实施了80%。

任琛/乐然（法新社）

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