日本禁止外国人在敏感地带购置地产

（德国之声中文网）日本一项新法将通过控制对国家安全有重要意义地区周边的房地产，来防止间谍活动和破坏行为。日本官员在全国范围内确定了58个地点，包括日本和美国的军事设施、核电站等关键的基础设施，此外还有离岛这样需要予以特别保护的地区。

新法本月开始生效，未来几年可能还会有更多的地段被加入禁止外国人购置的名单，受限地点的数量可能达到600个。

日本国会在2021年夏天批准了这项立法，他们担心外国人或由敌对政府经营的幌子公司可能会购置房地产、用来破坏美军、日军的行动。

不再向所有人开放

目前列出的58个地区包括日本最北部、靠近俄罗斯和朝鲜的地段，以及南部面向中国的地段，此外还有东京指挥和控制总部周边。

东京大学先进科学技术研究中心的助理教授山口亮说：“此前，日本各地的敏感地带几乎都是向所有人开放的，外国人士、外企在军事基地旁边购买土地或房产并不困难。”

山口亮对德国之声说，“日本方面主要有三个主要关切：间谍活动、影响这些地点附近的社区的信息战，以及小规模的干扰或破坏袭击”。

新法并没有将特定国籍的人列为关注对象，但人们普遍认为，日本当局将特别密切关注在北部购买土地的俄罗斯人、在日本庞大的朝鲜族人士以及中国人。

在日本的部分地区，例如日本和韩国之间的对马岛，当局也将关注想获得土地的韩国人，因为有些人坚持认为该岛理应是韩国的一部分。

“最大的关注点将是中国和俄罗斯”，山口亮说。

与中国相关的买家在敏感地带购置了多处房地产

2020年一份受日本政府委托的报告发现，与中国资本相关的个人、组织在日本各地敏感设施附近获得了80处房地产。

这些房地产包括距北海道千岁空军基地仅3公里的8公顷土地。这块土地目前由一家中国公司所有。

同样，一位中国买家也试图购买冲绳县最南部靠近台湾的小岛竹富镇上2.4公顷的土地，不过在交易完成前，当地政府出面购买了这块土地。

其他交易还包括日本北海道最东端海角纳沙布岬的雷达设施附近的土地，该设施对于监测在北太平洋地区俄罗斯军机和军舰的活动至关重要，以及东京以南的神奈川县的一个美国军事设施附近的土地。

专家们警告说，外国特工可能试图窃听军事通信。同时也有人提出，这些外国产权的设施可以针对军用飞机进行激光射击以及相关训练。

走進加賀號！直擊美日軍演現場

日本呼应美国的担忧

日本的举动与美国的担忧相呼应，美国正在对中国制造的电信设备安装在敏感的美国军事设施附近提出质疑。

美国联邦调查局的一项调查确定，中国科技巨头华为制造的设备已经被安装在美国中西部一些地方的手机塔顶，据说能够捕捉和破坏高度机密的国防通信。这些数据包括负责运营核威慑力量的美国战略司令部使用的通信。

天普大学东京校区的政治学教授村上博美说，很可能是美国先提醒日本注意这个问题的。“我认为日本决策者原本并没有真正意识到这对国家安全构成的潜在威胁，直到被华盛顿指出，东京才开始认真对待”，她说。

“不过，随着东北亚地区威权政权力量的崛起，我确实相信人们认识到需要确保军事设施和基础设施安全的重要性”，村上博美说。

“仍存在严重漏洞”

与此同时，也有人表示，该立法需要进一步扩大。

福井县立大学国际关系学教授岛田洋一说：“我总体上欢迎这个计划，但它有一些严重的漏洞。最明显的问题是，迄今为止，政府把冲绳南部的许多小岛排除在（禁止外方购买）名单之外。”

“我相信这是因为政府不想与中国对立，这是一个错误，因为这些领土显然是日本的”，岛田洋一说。“那些离岛中许多都有军事和预警设施，所以它们显然对国家安全很重要。我们不能允许其他有敌对意图的国家对我们在这一领域的政策指手画脚。”

岛田洋一说：“我非常希望政府在不久的将来将这些岛屿纳入法律范畴。”

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。