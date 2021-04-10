日本确定排福岛核废水入海 邻国表示反对

（德国之声中文网）日本政府周二表示，日本将从受损的福岛核电站向海中排放100多万吨核废水，但遭到包括韩国在内的邻国及其本国渔业的反对。

路透社报导，第一次放水将在约两年后进行，也给核电站运营商东京电力（Tokyo Electric Power）时间开始过滤水以去除有害同位素丶建立基础设施并获得监管部门批准。

2011年的地震和海啸使核电站陷入瘫痪后，日本为了推进核电站退役工作，认为释放水是必要的。日本指出，世界各地的核电站都会定期释放类似的过滤水。

福岛第一核电站的巨大水箱当中储存着近130万吨污染水，也就是足以填满约500个奥运会游泳池的大小，每年成本约需花1000亿日元（约9.1266亿美元）。然而，而空间已经所剩无几。

日本政府在一份声明中说：「在严格遵守已制定的监管标准的前提下，我们选择海洋释放。」他们并补充，该项目将需要数十年才能完成。

这一决定是在东京将举办的奥运会前约3个月做出，其中一些赛事活动计划在距离事故地点60公里的地方举行。日本前首相安倍晋三2013年申办奥运会时曾向国际奥委会保证，福岛「绝不会对东京造成任何损害」。

东京电力公司计划过滤被污染的水，他们将去除同位素，只留下氚（tritium）这种难以从水中分离的放射性氢同位素。之後，东京电力公司会对水进行稀释，直到氚的含量低于法规限制，然后再将其注入海洋。

氚被认为是相对无害的，因为它释放的能量不足以穿透人的皮肤，且世界各地的其他核电站经常将低含量该同位素的水注入海洋。

哪些国家赞成哪些反对?

美国指出，2011年三座核反应炉熔毁事件以来，日本与国际原子能机构（International Atomic Energy Agency ）密切协调，采取措施处理事故发生後事宜，包括辐射监测丶补救丶废弃物管理和核电站退役。

美国国务院在其网站上的一份声明中说：「在这种独特而具有挑战性的情况下，日本权衡了各种选择和影响，对其作出的决定保持透明，并且似乎采取了符合全球公认的核安全标准的方法。」然而，反对该计划的人仍对潜在的氚或其他污染物含量感到担忧。

除了美国之外，日本大多邻国都表示反对。韩国表示，「严重关切这一决定可能对我国人民的安全和周围环境造成直接和间接的影响」，并呼吁日本提供更多有关放水计画的信息，也说会加强自身的放射性测量和监测。

韩国政府在一份声明中说：「若日本在没有进行充分协商的情况下就决定排放受污染的水，这将难以接受。」

中国也同样表示了担忧。中国外交部周二指出，日本未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水，这种做法「极其不负责任」。并补充说，这将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益。

台湾外交部则表示，因本案涉及海洋环境丶生态保育与台湾人民健康等面向，台湾已多次向日本表达关切，请日方尽早将处理方式通知台湾。台湾外交部说，已将环保团体忧虑传达给日本。

海洋渔业污染风险 日本福岛周边渔民认为核电站废水将冲击渔业。

路透社报导，日本福岛的渔业工会也多年来一直敦促政府不要放水，他们认为这会对渔业造成 「灾难性影响」。

《科学人》（Scientific American）杂志在2014年的一篇文章报道称摄入氚会提高癌症风险，一些专家则担心其他污染物。

美国马萨诸塞州（Massachusetts）伍兹霍尔海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的高级科学家比塞勒（Ken Buesseler）告诉路透社：「我担心的是那些仍以高浓度留在储存罐中的非氚放射性污染物」。

曾研究过福岛附近水域的比塞勒补充说：「这些其他污染物比氚带来的健康风险更大，而且更容易在海鲜和海底沉积物中积累。」

李玟仪/邹宗翰（路透社等）

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