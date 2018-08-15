日本皇位承继：“平成”时代终结

（德国之声中文网）下周一（4月1日），日本政府将公布下一天皇时代年号；从那一天起，现任天皇明仁的在位时间便剩下4周。4月30日，他将退位，"平成"（内外、天地平和之意）时代随之告终。这是一个对日本而言不很荣耀的时代。在这一时期，日本经济奇迹终结，中国取代日本成为世界第二大国民经济体，社会老龄化，国家负债之多超过几乎任何其它国家。日本国内有人叫它作"失去的数十年"。

"平成"时代先后共有17位政府首相，其中只有4人任期超过两年。是明仁天皇及妻子美智子保障了社会的稳定和可靠性。天皇夫妇是这个时代的一个重要组成部分：经由接见自然灾难的受害人给人民以温暖；通过对不忘第二次世界大战教训的强调，成为日本民族道义良心的代表。借助安抚和忠告，明仁为天皇制注入了新的意义。根据战后宪法，天皇被定义为"日本国及日本国民整体的象征"。

走向现代

1989年1月7日，明仁登上"菊花宝座"。当时，皇室尚处于危机状态。其父裕仁因战败而失去神性，亲近国民的努力成效不彰。日本国民对这位腼腆君主过于敬畏。而裕仁在二战结束后不久就宣告，要建立效法英国的立宪君主制。他因此选定维宁（Elisabeth Gray-Vining）为家庭教师，以有助于培养儿子成为新型天皇。来自美国这位少儿书作家将外国思想和欧洲的君主观植入少年明仁的头脑。多年后，明仁不顾宫廷事务管理机构的反对，娶一位平民女性为妻，且亲自教养孩子，并让两个儿子双双在牛津大学读书。

亲民天皇

明仁亦立志使天皇制跟上时代。他和皇后一起增加了公开露面的次数，重视贴近国民。1991年的一次火山爆发事件发生后，明仁夫妇身着平常服装看望当事人，屈膝安慰他们。这一情景让保守人士大为震惊，却让国民甚为感动，媒体为之欢呼。

由此，这对天皇夫妇找到了自己的风格。从那时起，明仁天皇夫妇常常与灾难受害人握手、访问老人院和残障人设施，并总能找到恰当的、温暖人心的话语。名古屋大学皇室研究专家河西秀哉（Hideya Kawanishi）就指出，"恰在平成时代，这样的方式颇得人心，在这个时代，社会不公增加，很多人感到压抑、没有前途"。她称，明仁因此成了如宪法所载的国家融合的象征。

与亚洲邻国和解

他关注的另一个重点涉及父亲裕仁的一项历史遗产：正是在裕仁天皇的名义下，日本军队在二战中占领过半个亚洲。直到今天，日本的保守派精英们还在纠结是否应承认日本的战争责任。尽管天皇法禁止天皇做政治表态，明仁仍能在这一问题上表明自己的清晰立场。他把印尼和中国作为自己的首批访国。在华期间，他对日本的侵略行为致歉，并称赞中国文化。由此，他提醒日本人不该忘记本国文化与中国的渊源。

2015年，保守主义的安倍晋三首相在战争结束70周年致辞中未使用"道歉"一词；明仁天皇则在自己的演说中强调日本的"深刻自我反省"。德国日本研究所历史学家韦伯（Torsten Weber）表示，"夸张些讲：明仁比平成时代的大多数首相们都更致力于与日本的亚洲众邻国达成长期和好"。

始终想到战争受害者

以后，明仁天皇夫妇又访问过菲律宾以及日、美国在太平洋地区交战的众多昔日战场。受法律羁绊，他不能为战争行为道歉。然而，他总能找到表达遗憾的恰当用词，并为所有战争牺牲者祈祷。明仁也有意在这一天皇外交框架下访问韩国，并指出与高句丽百济（Paekche）王室的同宗关系。但是，因与韩方的"慰安妇"争议悬而未决，政府方面认为，这样的访问过于棘手。

明仁烙印

根据皇室专家们的看法，明仁决定提前退位与保守势力有关。保守势力曾一再强调他已届高龄、健康不佳，试图限制他的活动。 据称，明仁担心，在这种情境下，新构建的天皇形象将会褪色，天皇制的存在将重遇危险。

皇室问题专家河西秀哉分析说，"明仁提前退位，是为能使自己的活动不受侵犯，移交给儿子。"她认为这一点有望成功：二月份，皇太子德仁（Naruhito）许诺，将沿着父母开辟的道路走下去。