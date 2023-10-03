日本的“人力车妇”：同样撑起半边天

被车辆包围

尽管传统上认为拉人力车是男人的工作，在东京的旅游区浅草，你现在可以看到越来越多的女性勇敢地尝试这项工作。其中一位是大年美里，她在这里驾驶人力车穿梭于车流中。“我觉得如果我，一个女人，也能做到这一点，那会很有趣。”这位30岁的女性告诉路透社。