日本的“人力车妇”：同样撑起半边天

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在东京，只有为数不多的女性从事人力车业务。但由于社交媒体的宣传，越来越多的日本女性决心进入这个传统上由男性主导的职业领域。
尽管传统上认为拉人力车是男人的工作，在东京的旅游区浅草，你现在可以看到越来越多的女性勇敢地尝试这项工作。其中一位是大年美里，她在这里驾驶人力车穿梭于车流中。“我觉得如果我，一个女人，也能做到这一点，那会很有趣。”这位30岁的女性告诉路透社。
两位女性人力车夫正在直播她们的工作。“第一个加入我们的女孩真的很酷。”东京人力车的老板西尾龙田告诉路透社。“自从我们发布了她的视频后，许多女性受到她的影响加入了我们。”
这样的社交媒体帖子也激励了樱井梦花成为一名人力车夫：“我看到了很多女性努力训练，成为人力车驾驶员的视频。她们给了我信心，只要我下定决心，我也能做到。”这位学生如是说。
一个同事向樱井梦花展示如何在街道上拉动人力车。这位20岁的女性训练了四个月，直到她能够独立工作。今天，她为能在人力车上载客而感到自豪。
在将两名法国游客载至城市里的目的地时，秋本由香的脸上滑落下汗珠。拉人力车是份辛苦的工作：人力车夫每天平均行驶20公里（约12.4英里），车与乘客的总重量可以达到250公斤（551磅）。
人力车夫不仅要身体健壮，还要是优秀的东京导游：他们通常被游客雇佣，就像铃木秋奈带领的这个台湾家庭在日本首都旅行一样。
铃木为乘客表演，向他们展示东京的风景名胜。赢得客户喜爱的人可以通过拉人力车过上美好的生活：最受欢迎的车夫月收入超过一百万日元（约€6,300），是平均工资的三倍。他们积极地在社交媒体上宣传自己，从而获得了常客，这些客户会主动找到他们。
如今，东京人力车的90名车夫中有三分之一是女性。东京人力车的西尾龙田说：“我们完全平等地对待男女驾驶员。”但他的女员工仍然会遭遇性别歧视：女性人力车夫偶尔会受到性骚扰，尤其是男性顾客有时会质疑她们的能力。
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