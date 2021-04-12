 日本“番茄酱之王”可果美停止从新疆进口原料 | 经济纵横 | DW | 14.04.2021

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经济纵横

日本“番茄酱之王”可果美停止从新疆进口原料

日本最大的番茄酱和蔬菜汁生产商可果美(Kagome)株式会社周三宣布，该企业已经停止从新疆地区进口番茄糊。该公司发言人表示， 愈演愈烈的人权问题是（停止进口新疆番茄）考虑的一个因素。

Cherry Tomaten

（德国之声中文网）据日经新闻报道，可果美株式会社表示，停止从新疆进口番茄糊，已经进口的番茄将在今年年底前用完。原因除了成本与品质外，“人权问题也是这次决策做出的考量之一”。可果美成为日本国内首家因新疆人权议题停止商业往来的大型企业。

可果美的发言人北川一正也向路透社证实， “愈演愈烈的人权问题是我们考虑的一个因素，但并不是停止采购的唯一原因”。

购自新疆的番茄糊在可果美的总产量中只占大约1%。 北川一正说，可果美在决定从哪里采购原料时会考虑成本、可持续性以及其他因素。

路透社指出， 目前一些西方和日本公司因对有人所宣称的新疆维族人权问题表达关切，在中国面临被抵制和公众情绪的反弹。中国方面则否认了所有这些指控。

日经新闻的报道指出，中国是全球最大番茄产品生产国之一，2019年出产约6276万吨，占全球产量的35％。新疆地区则是由于夏季充足的日照及日夜温差更为种植番茄提供优良条件。

今年3月， H&M和耐克、阿迪达斯、博柏利和CK等国际时尚品牌在中国突然成为众矢之的，起因是H&M在去年发布过一份声明，表示出于对新疆棉花田可能存在强迫劳动的担忧，不再从新疆采购棉花。这则声明在上周被曝光出来之后，H&M在中国电商平台被下架、购物软件从应用商店除名，多家实体店也被关闭。

观看视频 01:05

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洪沙/李鱼 （路透社、日经新闻）

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