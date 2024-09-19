日本男童深圳遭刺不治身亡：中日仇恨再升级？

敏感的“九一八事件”93週年之际，一名就读深圳日本人学校的10岁男童遭中国籍嫌犯刺伤、不治身亡。一位旅日中国人告诉DW，对日仇恨是中国教育的“出厂设定”，若不加以制止，悲剧恐再度上演。

（德国之声中文网）一名10岁日本男童于广东省深圳市内日本人学校的上学途中，遭到一名男子持刀刺伤，送医后仍抢救不治，不幸于週四（9月19日）凌晨死亡。

日本驻广州总领馆總领事贵岛善子对媒体表示：“我悲痛欲绝，无法用言语表达我对其家属的感触。我谨表示衷心的哀悼。”贵岛称受害者的腹部遭严重刺伤，但更多细节因尊重家属隐私将不透露。

至于行凶的嫌犯，根据当地警方与中国外交部消息，他今年44岁，在距离校门约200公尺处刺伤男童，随后被当场逮捕。有网络消息指，该男行凶后即把刀子丢在一旁，冷眼旁观。

日本驻中国大使馆于19日早上降半旗哀悼；大使金杉宪治紧急赶赴深圳，调度现场工作。深圳日本人学校宣布本週停课，这也是该校于2008年开校以来最严重的事故，使馆将与学校共同考量孩子及其家长的心灵状态、给予妥善照护。

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适逢九一八事件

事发后，日本首相岸田文雄的X（前推特）上涌入许多愤怒的日本网友留言。19日，岸田发声明谴责此事是“极其卑劣的犯罪行径”，并表示“会强烈要求中国对事实作出解释”。

日本官房长官林芳正19日上午在记者会上表示“感到深深悲伤”，将全力支援家属，也会跟相关部会研拟日本学生在中国上下学时要有更安全的保障对策。

日本驻华大使馆（资料照） 图像来源: Ichiro Ohara/AP Photo/picture alliance

男童遭到刺伤的当天，正好是中国的“九一八事件”（日本称满洲事变）纪念日，当时大日本帝国关东军在南满洲制造了铁路爆炸的“柳条湖事件”，有观点认为此事拉开了中国抗日战争的序幕。

二战后，每逢9月18日，中国官方都有相关宣传或纪念，且以强化爱国意识为导向。今年日本男童在这天遭刺伤身亡，让外界联想是否涉及中国本地的反日情绪升温。

日本外务大臣上川阳子19日被问及“九一八事件”的影响，她称先前已要求中国外交部就日本人学校的安全，采取一切可能的措施，“在这样的情况下还发生这样的事件，我真的感到非常遗憾”。

近期正逢日本自民党总裁选举，27日将选出新总裁与新任首相。身为参选人，林芳正与上川阳子的言行也受到关注；日本男童遭杀害一事，有可能改变总裁选举选情、甚至变为更趋于保守及右翼。

在日中国人谴责

10岁日本男童遭到刺杀事件，引发日本社会震惊。在X平台上，“国交断绝”、“渡航禁止”（劝切勿前往当地）、“退避劝告”（劝侨胞立刻撤离）、“向中国政府抗议”成为搜寻关键字。

日本知名经济学家门仓贵史写道：“日中韩三国先前设定希望在2030年，将相互旅游人数增加到4000万人次的目标，但鉴于目前的中日关系，设定这样的数字不切实际。”

他认为，日本游客访中的安全无法保障，且赴日中国游客也出现神社涂鸦等恶意侵害行为。“中国更应该彻底落实国内安全措施，并改善中国游客出国旅游的礼仪，而非设定互访游客数量这种目标。”

在日本的中国人群体也议论纷纷，部分中国人社团发表声明“严厉谴责”，称“对儿童的无差别袭击，是置人类文明的道德、法律底线于不顾的莫大恶行”。

在东京就读大学院的25岁学生陈同学（化名）向DW表示，对日本的仇恨是中国教育的“出厂设定”，仇恨日本也是中国认同的一部分，让执政的共产党有了合法性叙事。

陈同学还说，“极端民族主义教育，透过微博、抖音，已经延展成极为右翼民粹文化。许多中国底层人民的爽感，自己生活的自卑感转移到这种仇恨上”。

今年6月，中国江苏省苏州市也有日本人母子遇袭，一名中国籍的女车掌协助抵挡后被刺死。此后，中国各地的日本人学校，都加强安全措施。

陈同学称：“假若中国官方没有强硬表态要制止这种行为，未来两、三年还是会有这样的事发生。”他也担忧，中国内部这样的民粹行径，会影响在日中国人的集体形象。

旅日的中国人社群对男童刺伤事件议论纷纷，担忧此类事件若层出不穷，将影响中国人在日本社会中给人的集体印象。（图为日本街景资料照） 图像来源: Yoichi Hayashi/Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

沉默的中国媒体

事发之后，有观察指中国媒体对此相对沉默。中国官方则仅由外交部发言人林剑，在当日下午简短回应称“凶手已经被当场抓获，案件还在进一步调查中。中方将继续采取有效措施，切实保护所有在华外国人的安全”。

回顾6月的苏州市刺杀事件，也是在中国外交部做出具体回应后，才陆陆续续有中国媒体对此报道。《朝日新闻》发自北京的报道指出，“这似乎是基于当局的指示，但即使是对严重事件也要控制资讯，这种态度可能会导致（两国）进一步的不信任”。

报道也称，在18日晚间，日本驻华大使金杉宪治就向媒体抱怨：“我们要求调查真相，解释包括苏州事件在内的背景，但迄今为止我们都没有听到任何令我们满意的解释！”报道解读，这显示中国政府以资讯控管为优先的傲慢，即便对外国亦是如此，无形间大大打击日本对中国的看法。

日本男童被刺杀，在深圳当地造成若干寒蝉效应。有当地日本人对《共同通信》表示：“我们别无选择，只能小心谨慎，不要在外面大声说日语了。”也有中国人受访时称：“听到日本人被刺伤，我很惊讶，确实是很不幸。嫌犯一定是个无法做出正确判断的人。”

根据日本外务省统计，中国的日本侨胞为10万1786人，近2万是未成年子女。中国当地共有11所日本人学校、合计约3300名学生就学，未来中日两国势必将就如何确保这些人的就学、就业与安全深谈；一旦事态加深，中日间的紧张关系可能进一步升温。

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