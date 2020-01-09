日本现首例新型冠状病毒肺炎

日本厚生劳动省对外通报，日本国内发现首例感染新型病毒的肺炎患者病例。患者是一位居住在日本、此前曾前往过武汉的中国籍男子。
（德国之声中文网）据日本共同社报道，患病的男子今年1月6日从中国返回日本。他在武汉期间出现过发热等症状。1月10日，该男子接受住院治疗，15日出院。日本国立传染病研究所的检查中发现，该病人的检测样本呈现新型冠状病毒阳性反应。
这是日本国内首次确认此类患者。日本厚生劳动省表示，除了被确认感染新型病毒性肺炎的男性之外，日本国内没有出现疑似感染症状的人。
目前日本国内发现的患病男子已经康复出院。
去年12月起，武汉爆发原因不明的肺炎疫情。中国卫生当局迄今报告共发生41例确诊病例，数名患者病情严重，一名有严重病史的61岁男子已经死亡。调查发现患者主要为武汉市华南海鲜批发市场经营、采购人员，2020年1月1日已对华南海鲜批发市场采取休市措施。
此外，在泰国、新加坡以及韩国也出现疑似病例。
1月13日，世界卫生组织表示，目前疫情尚未扩散。世卫组织新型疾病部门的代理主管范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，据目前掌握的信息，可能存在有限的人际传播，最大可能是在家人之间，"而现在很清楚的是，没有出现持续人际传播"。她表示，尽管如此，该组织也在为该疫情更广泛爆发做准备，并向世界各地的医院针对该病毒的可能传播发出了防疫指导方针。
武汉市卫生部门表示无法排除人传人的可能性，正在进行调查。据中国媒体报道，武汉卫生部门发现一对夫妇先后发病，属于"家庭聚集性"病例，让该病毒不能排除人传人的可能。
日本确认的被感染的中国籍男性没有靠近武汉当地的海鲜市场。厚劳省认为该男性可能在当地与新型肺炎患者深入接触过。
某些迹象显示，导致中国武汉发生新型肺炎的病毒属于一种已知病毒种类，可能很快能被遏制。世卫组织周二发出警告，称这种在中国传播的新型冠状肺炎病毒传播范围可能扩大。该组织以及中国方面均表示，这种病毒可能在人际间传播。 (15.01.2020)
武汉市卫健委的最新通报显示，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，死亡1例、重症7例，尚未发现明确的人传人证据。据悉，死亡患者常年在当地华南海鲜市场采购货物。 (11.01.2020)
人类历史上最近一次致命感染事件由一种名为Sars（传染性非典型肺炎）的病毒引发。新近，中国境内又出现数十例病因不明肺炎病例。它是否又涉及一种可由动物传染给人的病毒呢？ (06.01.2020)