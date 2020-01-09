日本现首例新型冠状病毒肺炎

（德国之声中文网）据日本共同社报道，患病的男子今年1月6日从中国返回日本。他在武汉期间出现过发热等症状。1月10日，该男子接受住院治疗，15日出院。日本国立传染病研究所的检查中发现，该病人的检测样本呈现新型冠状病毒阳性反应。

这是日本国内首次确认此类患者。日本厚生劳动省表示，除了被确认感染新型病毒性肺炎的男性之外，日本国内没有出现疑似感染症状的人。

目前日本国内发现的患病男子已经康复出院。

去年12月起，武汉爆发原因不明的肺炎疫情。中国卫生当局迄今报告共发生41例确诊病例，数名患者病情严重，一名有严重病史的61岁男子已经死亡。调查发现患者主要为武汉市华南海鲜批发市场经营、采购人员，2020年1月1日已对华南海鲜批发市场采取休市措施。

此外，在泰国、新加坡以及韩国也出现疑似病例。

1月13日，世界卫生组织表示，目前疫情尚未扩散。世卫组织新型疾病部门的代理主管范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，据目前掌握的信息，可能存在有限的人际传播，最大可能是在家人之间，"而现在很清楚的是，没有出现持续人际传播"。她表示，尽管如此，该组织也在为该疫情更广泛爆发做准备，并向世界各地的医院针对该病毒的可能传播发出了防疫指导方针。

武汉市卫生部门表示无法排除人传人的可能性，正在进行调查。据中国媒体报道，武汉卫生部门发现一对夫妇先后发病，属于"家庭聚集性"病例，让该病毒不能排除人传人的可能。

日本确认的被感染的中国籍男性没有靠近武汉当地的海鲜市场。厚劳省认为该男性可能在当地与新型肺炎患者深入接触过。