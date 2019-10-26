日本热海暴雨成灾 泥石流致20人失踪

（德国之声中文网）日本放送协会(NHK)周六（7月3日）报导称，日本中部城市热海市遭遇暴雨袭击，发生大规模泥石流，造成至少20人下落不明。日本共同社也报道了这一消息。另有消息称，被掩埋的居民中有两人被救出时已无生命迹象。当地电视画面显示，多处房屋被泥石流冲毁。

一位目击者告诉NHK：“我听到了可怕的声音，看到泥石流下移，救援人员正在让人们撤离。”他介绍，自己因为及时跑向高处而得救，他脚下的几座房子和汽车很快都被泥石流卷走了。

最高级别疏散令

热海位于东京西南部的静冈县，是著名的度假胜地。目前当局已发布最高级别疏散令，要求该地区数以万计的居民尽快寻找安全地带。当地政府也已请求军方协助救援任务。日本首相菅义伟与救灾部门负责官员会面，紧急商讨搜救及了解灾情。受强降雨影响，东京和新大阪之间的东海道新干线高速列车暂停运营。

随着全球变暖，日本的暴雨天气增多，由此导致更频繁的山体滑坡。根据官方提供的数字，过去十年中，这个多山的岛国平均每年发生近1500起山体滑坡，这几乎是前十年的两倍。

（来源：路透社，德新社，法新社）

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