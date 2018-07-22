日本热浪破纪录 "卷走"80人命

（德国之声中文鄂王）据统计资料显示，短短一周内有65人因中暑身亡，22647人不适送医。东京消防厅发言人表示，目前的最新数据是自2008年有纪录以来，"夏季伤亡人数最高的一周"。死亡人数中，以老年人居多，儿童也包含在内，其中有一名6岁的学童在放学回家途中失去意识。

日本官房长官菅义伟于周二宣布"保护学童的紧急性对策"。他表示政府将拨款，让每所学校在明年夏天前安装冷气。到目前为止，仅有不到一半的公立中小学有装设冷气，幼儿园方面的比例只比中小学略高一些。 此外，面对持续的高温，政府也考虑将延长暑假时间。

热浪是"具毁灭性的，我们视它为自然灾害，"日本气象局专家Motoaki Takekawa说道："我们观察到一些地区出现史无前例的高温。"

本周一(23日)，东京西北部熊谷市达到41.1 °C的高温，打破日本最高气温纪录。 东京大都会区的气温首次上升至40 °C以上。 地方政府尝试以地面洒水的传统方式(俗称Uchimizu)，帮助地面降温，进而达到周围温度下降的效果。

周二东京气温略微降至36°C。据气象学家称，热浪将持续到8月初。他们建议民众可以开空调、多补充水分并保持适当的休息。

日本的夏天因其高温度及高湿度着名， 每年都有数百人死于热衰竭，其中以老年人尤为严重。

日前的热浪也刷新了降雨纪录，因热浪带来的豪雨侵袭日本中西部的部分地区，造成220多人死亡。 在这些地区，有许多人住在损坏的房屋或临时住所里。他们在房屋维修期间，暴露高温户外环境中，因而导致中暑的风险增加。

面对接下来两年来的极端天气条件，再次引发人们对东京夏季奥运会的担忧。东京都知事小池百合子于上周承诺，政府将"软硬兼施"，运用传统方法与新科技，尽力让选手及观众在最舒适的环境下比赛与观赛。

陈闵榕／石涛（法新社）