日本潜艇首次南海训练

日本防卫省周一对外界表示，海上自卫队的潜艇首次在南中国海进行了训练。在主权争端异常复杂的南中国海区域，日本近期活动也越发频繁。
(德国之声中文网) 日本防卫省一发言人说，"黑潮号"潜艇与直升机护卫舰"加贺号"等三艘自卫队舰艇在上周四(9月13日)于南中国海区域进行了训练。此前，"加贺号"直升机护卫舰正在对东南亚以及印度洋国家进行巡访。"黑潮号"则成为了二战后首艘前往南中国海水域进行训练的日本潜艇。
此次训练的内容包括潜艇如何躲避敌方的侦测，训练地点则远离修建了中国基地的岛礁。但是，分析人士依然认为，这次训练可能激怒中国。相比水面舰只，潜艇显然能够构成更大的潜在威胁。
就在周一(9月17日)，中国外交部发言人耿爽在例行新闻发布会上表示，中方"敦促有关域外国家尊重地区国家通过对话和平解决南海问题的努力，务必慎重行事，不要做损害地区和平稳定的事"。
日本防卫省在另外一份声明中还表示，"黑潮号"潜艇将从本周一开始对越南的金兰湾进行为期5天的访问。
多国军舰都曾进入南海巡航
多个南中国海周边国家都对南海岛礁有主权诉求。而北京以及台北方面更是以1947年国民政府单方面发布的一份地图为据，对南海约90%的水域提出了领土主张，与越南、菲律宾、马来西亚、文莱等国存在争端。2016年7月海牙国际仲裁庭裁定中国对南海岛礁不具备"历史性权利"，并要求中国政府停止在南海部分岛礁的填海造陆行为，认为这已经对当地环境造成了不可挽回的损失。
中国方面经常对外界表示，其在南海岛礁的扩建是出于和平用途。但是近年来，中方还在扩建的岛礁上部署了雷达站、防空导弹等军事设施。北京认为，南海岛礁是中国的固有领土，因此有权在当地部署包括军备在内的各类设施。而其邻国则担心，对几乎整片南中国海提出主权诉求的中国，将会利用这些军事设施来进一步增强对区域的控制，并存在限制南海航行自由的可能性。
美国海军则多次在南海地区组织"自由航行"行动，并鼓励其他国家也一同在该水域挑战中国。就在上周，英国皇家海军旗舰"海神之子号"两栖登陆舰抵近西沙群岛附近海域，引发了中方的强烈抗议。
文山/叶宣(路透社等)