日本潜艇首次南海训练

(德国之声中文网) 日本防卫省一发言人说，"黑潮号"潜艇与直升机护卫舰"加贺号"等三艘自卫队舰艇在上周四(9月13日)于南中国海区域进行了训练。此前，"加贺号"直升机护卫舰正在对东南亚以及印度洋国家进行巡访。"黑潮号"则成为了二战后首艘前往南中国海水域进行训练的日本潜艇。

此次训练的内容包括潜艇如何躲避敌方的侦测，训练地点则远离修建了中国基地的岛礁。但是，分析人士依然认为，这次训练可能激怒中国。相比水面舰只，潜艇显然能够构成更大的潜在威胁。

就在周一(9月17日)，中国外交部发言人耿爽在例行新闻发布会上表示，中方"敦促有关域外国家尊重地区国家通过对话和平解决南海问题的努力，务必慎重行事，不要做损害地区和平稳定的事"。

日本防卫省在另外一份声明中还表示，"黑潮号"潜艇将从本周一开始对越南的金兰湾进行为期5天的访问。

多国军舰都曾进入南海巡航

多个南中国海周边国家都对南海岛礁有主权诉求。而北京以及台北方面更是以1947年国民政府单方面发布的一份地图为据，对南海约90%的水域提出了领土主张，与越南、菲律宾、马来西亚、文莱等国存在争端。2016年7月海牙国际仲裁庭裁定中国对南海岛礁不具备"历史性权利"，并要求中国政府停止在南海部分岛礁的填海造陆行为，认为这已经对当地环境造成了不可挽回的损失。

南中国海周边国家军力大PK 中国海军之花 中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

南中国海周边国家军力大PK 越南“黑洞” 过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

南中国海周边国家军力大PK 菲律宾海军旗舰 “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

南中国海周边国家军力大PK 来自欧洲船坞的战舰 印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

南中国海周边国家军力大PK 隐形战舰 就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

南中国海周边国家军力大PK 长臂美国 美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。 作者: Rodion Ebbighausen



中国方面经常对外界表示，其在南海岛礁的扩建是出于和平用途。但是近年来，中方还在扩建的岛礁上部署了雷达站、防空导弹等军事设施。北京认为，南海岛礁是中国的固有领土，因此有权在当地部署包括军备在内的各类设施。而其邻国则担心，对几乎整片南中国海提出主权诉求的中国，将会利用这些军事设施来进一步增强对区域的控制，并存在限制南海航行自由的可能性。

美国海军则多次在南海地区组织"自由航行"行动，并鼓励其他国家也一同在该水域挑战中国。就在上周，英国皇家海军旗舰"海神之子号"两栖登陆舰抵近西沙群岛附近海域，引发了中方的强烈抗议。

文山/叶宣(路透社等)