日本滑板称霸巴黎奥运 在本土为何受冷眼？

在巴黎奥运上的滑板项目，日本队是包揽男女金牌的强队，然而在日本，这项运动并不受到待见，如果爱好滑板的年轻人在街头骑着滑板飞驰而过，可能会吃到“罚单”。这是什么原因呢？

（德国之声中文网）在今年的巴黎奥运会的滑板比赛中，日本选手的表现亮眼，拿到了两金一银的好成绩。不过在日本，街滑并不是一个受到待见的运动，还可能触犯法规。澎湃新闻报道，日本《道路交通法》第76条第4款第3项规定：禁止在交通繁忙的道路上玩球类游戏、滑旱冰或进行类似行为，违者会被罚5万円（约合315欧元）以下的罚款，滑板就属于“类型行为”中被禁止的一项。在公共场域玩滑板就算不撞人，产生的噪音也可能会影响他人，因此，在日本街头，时常能够在很多公共场合看见竖起的“禁止滑板”的标识。

德国《时代周报》指出，尽管日本的二次元文化和搞怪电视节目广为人知，但与此同时，日本也以严格的工作文化和较为保守的氛围著称，这种氛围禁止一切被认为是不好的事物出现在公共场所或街道上，滑板运动就在其中。

上届东京奥运会，13岁的日本小选手西矢椛（Momiji Nishiya）在女子滑板项目中一举夺魁，成为日本史上最年轻冠军。 图像来源: Patrick Smith/Getty Images

因为滑板比赛参赛选手平均年龄相对较小。比赛中可谓是一场各国“小孩哥”和“小孩姐”们之间的较量。14岁日本滑板少女吉泽恋（Yoshizawa Koko），昵称Coco，在场上的表现几近完美。她的队友，15 岁的赤间凛音（Rizu Akama）也表现优异，两人分别获得女子街式滑板项目的金、银牌。而男子项目中，日本滑板选手堀米雄斗也反超美国选手，拿到滑板男子街式滑板冠军。

在日本，滑板项目依旧是一个小众运动。除了活动场域受限、法律明令禁止之外，在彬彬有礼的日本社会，滑板仔还可能会受到歧视。日本滑板队教练西川高志（Nishikawa Takashi）表示：“以前滑板被视为一种叛逆行为。人们认为滑板者是小混混，不上学，晚上聚会，喝酒抽烟。”他透露，这种滑板的形象并非是完全错误的，他自己也经历过那个时期。“他还补充说：许多人认为他们在夜间制造了过多的噪音，”因此，这项运动在日本长期保持在小范围内。

在奥运夺得多个奖牌的滑板选手，在日本却可能要支付罚款的消息也引起德国网民关注，有人借此机会吐槽德国表示：“人行道上有 10 个滑板仔也好过有一辆电动滑板车”，也有人写道：“日本有很多年轻人试图在爱好中逃避现实，尤其是在汽车和滑板领域。”也有人认为：“在公共场所禁止滑板的国家、与奥运的街头滑板项目中获胜，这并不矛盾。”

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（综合报道）

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