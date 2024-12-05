日本清酒列联合国“非物质文化遗产”

在日本饮食文化中扮演重要角色的清酒被联合国教科文组织（UNESCO）列入其“人类非物质文化遗产”名录。与此同时，中国的“春节”也申遗成功。

（德国之声中文网）周三（12月11日）联合国教科文组织（UNESCO）将日本清酒（Sake）列入其“人类非物质文化遗产”名录。

日本驻联合国教科文组织大使加纳雄大表示：“这对日本和日本人民意义重大，这将有助于重新唤起人们对传统清酒酿造的兴趣。”

日本代表团指出，联合国教科文组织的认可不仅体现了制作高品质清酒的技艺知识，也赞颂了一项可追溯到约1000年前的传统。在日本11世纪著名小说《源氏物语》中，清酒是高雅的平安宫廷的首选饮品。

加纳雄大表示：“清酒被认为是一种神圣的礼物，对于日本的社会和文化活动至关重要。”

米是这种酒类产品的关键。要被归类为日本清酒，其原料米必须是日本米。

日本的酿酒厂怀抱希望，认为列入名录可能会促进该国的出口经济，因为随着世界尤其是美国对日本美食的兴趣日益浓厚，清酒的受欢迎程度正在上升。根据日本酒造组合中央会（JSS）的数据，清酒出口量每年超过2.65亿美元，主要出口到美国和中国。

除了清酒外，在巴拉圭卢克举行的会议上，联合国教科文组织保护人类文化遗产委员会的成员投票表决，将包括巴西白奶酪、加勒比海木薯面包和巴勒斯坦橄榄油皂在内的45种文化习俗和产品列入名录。

UNESCO表示，在中国，春节标志着新年的开始，“为中国民众提供了认同感和持续感”（图为北京地坛公园的春节灯笼装饰） 图像来源: Andy Wong/ AP Photo/picture alliance

中国的“春节”也申遗成功。联合国教科文组织表示，在中国，春节标志着新年的开始，“该遗产项目为中国民众提供了认同感和持续感。”

迄今，包括京剧、中国剪纸、24节气在内，中国共有44个项目列入UNESCO非物质文化遗产名录、名册，总数世界第一。

（美联社等）

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