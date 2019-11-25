 日本法院判决维持双重国籍禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2021

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时政风云

日本法院判决维持双重国籍禁令

日本一家法院判决维持双重国籍禁令。法院认为该规定没有违宪，政府辩称允许多重国籍损害日本的国家利益。

Japan Neuer Pass mit ukiyo-e

（德国之声中文网）周四（1月21日），日本一家法院判决维持双重国籍禁令，要求判决该禁令违宪并赔偿损失的8名原告败诉。

和新加坡、中国和韩国一样，日本是世界上约50个仅允许公民拥有单一国籍的国家之一。而在德国，只有在特定情况下，联邦政府才承认某人拥有双重国籍。比如，在当局允许下获得另一国国籍；或者是来自其他欧盟国家或瑞士的公民也可以在保留原国籍的情况下，申请德国国籍。

根据日本目前的规定，获得另一本护照的日本人必须放弃日本国籍。但在2018年，8名原告发起诉讼，起诉该规定违反宪法。

原告之一野川仁对《朝日新闻》记者表示，被迫放弃日本国籍是一种 "痛苦的经历"。他说，"因为工作需要，我取得瑞士国籍。但是我对日本感情深厚，这是我身份的根基。"

当地媒体报道，原告中6人是已经获得瑞士或列支敦士登国籍的男子，2人是希望获得外国国籍但不失去日本国籍的男子。

他们认为，单一国籍法违反了宪法规定的追求幸福的权利和对平等的保护。

但是东京地方法院周四驳回了他们的诉讼和赔偿请求。一位发言人说，法院判决该规定合乎宪法。

据共同社报道，政府辩称，允许多重国籍损害日本的国家利益。

网球明星大阪直美成名以后，这个问题引发关注。大阪直美出生在日本，母亲是日本人，父亲是海地人，她在美国长大。

大阪直美拥有双重国籍。根据日本法律，她应该在22岁时选择一个国籍。不过日本当局有时对双重国籍拥有者视而不见。

2019年，22岁的大阪直美宣布将放弃美国国籍。

 

观看视频 01:46

“在德国长大”可享有两本护照？

张平/ 石涛  （法新社）

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