日本汽车爆安全测试丑闻，新版“柴油门”？

丰田（Toyota）、马自达（Mazda）、铃木（Suzuki）和雅马哈发动机（Yamaha）等五家日本车企均承认在申请车辆认证时篡改了安全测试数据。这一丑闻曝光让人联想到2015年大众汽车“柴油门”事件。

（德国之声中文网）作为全球销售额最高的汽车制造商，丰田在安全测试丑闻曝光后，已于六月初暂停了三款车型的国内交付。丰田、本田、马自达、铃木和雅马哈发动机等五家日本车企一同被指控，在新车型投产前的认证过程中对强制性测试程序进行了规避。有鉴于此，日本国土交通省官员于6月4日对丰田总部进行了突击检查。

全球汽车市场本已竞争激烈，这一丑闻的曝光更是对日本汽车销售造成重大打击。就在数月前，中国取代日本成为世界上最大的汽车出口国 – 这在一定程度上要归功于电动车销量的激增。

2015年，德国汽车巨头大众（Volkswagen）承认安装非法软件以符合尾气排放测试要求，成为史上最大汽车丑闻之一，严重影响了大众汽车的声誉和销量。

大众汽车尾气排放丑闻，又称“柴油门”，也是史上最昂贵的汽车丑闻，大众为此付出了超过300亿美元（27.9亿欧元）的罚款和赔偿金。“柴油门”事件不仅打击了大众集团，还对多家汽车制造商造成了影响。

位于日本名古屋附近的丰田工厂 图像来源: Yoshio Tsunoda/AFLO/imago

日本汽车安全测试丑闻是如何发生的？

丰田子公司大发在去年12月首次被指控存在不当行为。这家以生产紧凑型和小型汽车闻名的汽车制造商承认，自上世纪80年代以来，对其64款车型的碰撞和发动机测试数据进行了篡改和操控。

为配合调查，大发已将日本国内所有生产暂停长达数月之久，并更换了总裁。

今年4月，日本国土交通省证实，大发生产的所有汽车均符合官方安全标准，并解除了禁令。

交通运输部随后指示其他汽车制造商和供应商对过去十年的测试结果进行审查，并对任何认证违规行为进行上报。包括丰田在内的85家公司被要求进行此项审查。

还有其他日本汽车制造商也涉嫌造假吗？

丰田随后承认，在2014年、2015年和2020年的六次评估中，对七款国内销售车型进行的认证测试中存在重大造假行为。

丰田承认在碰撞测试中使用了不充分或者过期的数据，对气囊的触发和碰撞测试，以及对后排座椅的损害测试均存在问题。比如碰撞损害测试仅在发动机罩一侧进行了测量，而不是按照规定在两侧都进行测量。此外，排放测试也被曝出造假。在此期间，存在测试问题的车型已停止生产。

丰田集团总裁丰田章男6月3日在东京举行的新闻发布会上道歉 图像来源: Kenya Sumiyoshi/Jiji Press/dpa//picture alliance

其他汽车制造商的回应

丰田旗下的Corolla Fielder, Corolla Axio 以及 Yaris Cross三款车型已暂停生产。丰田在海外的生产未受影响。

本周，马自达也承认在认证测试中存在类似的不当行为，包括使用错误的发动机控制软件进行测试，以及在三款已停产车型的碰撞测试中存在违规行为。马自达两款车型Roadster和Mazda 2已经停产。

本田也承认曾在八年里，在对数十款已停产车型进行的噪音和性能测试中存在不当行为。

雅马哈发动机承认，在对至少三款摩托车型的噪音测量时伪造了数据。

日本汽车安全测试丑闻能否与“柴油门”相提并论？

尽管业内人士表示，丰田等日本汽车爆出的安全测试丑闻与将近十年前大众汽车的尾气排放丑闻类似，但实际上，大众“柴油门”的影响要严重得多。

“柴油门是一桩刑事案件，涉及极端欺诈行为，目的是为了规避美国的环保法律，” 德国汽车研究中心（CAR）前主任、费迪研究公司（Ferdy Research）汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）对德国之声表示，“从这方面来看，日本汽车安全测试丑闻是无法与之相比的。”

大众被指控违反了美国《清洁空气法》（Clean Air Act），其通过在发动机控制器中植入作弊软件，在官方检验时会自动调整相关参数以通过尾气排放标准，而这些车辆在实际驾驶过程中，尾气排放量可高达测试中的40倍。

随后，多个国家对大众展开调查，并开出了数十亿美元的罚单。此外，全球有1100万辆大众汽车安装了非法软件，其车主亦提出索赔要求。

汽车专家杜登霍夫指出，“汽车制造商经常因安全问题对涉事汽车进行召回”，并提到十年前丰田、马自达和日产经历的一场汽车丑闻 – 安全气囊在弹出时发生破裂。

“‘柴油门’事件确实在最初一段时间里影响了大众的销量。但由于大众汽车非常受欢迎，这种影响很快就消退了，”伦敦汽车研究机构JATO Dynamics的高级分析师菲利佩·穆尼奥斯（Felipe Munoz）对德国之声表示。“一年后，大众的销量再次上升。”

起初 “柴油门”事件只涉及大众，后来宝马（BMW）、雷诺（Renault）、沃克斯豪尔（Vauxhall）、标致（Peugeot）、雪铁龙（Citroen）和日产（Nissan）也都受到了丑闻影响 图像来源: Neundorf/Kirchner-Media/picture alliance

穆尼奥斯认为，安全测试丑闻对日本汽车销量的影响可能只是暂时的，但丑闻对较小公司造成的打击可能会比对丰田的更大。

“丰田有着非常好的声誉，是具全球影响力的汽车品牌。我不认为这次丑闻会对其销量产生长期影响，”他补充说道。

然而，对于丰田来说，此次测试造假丑闻仍是一个重大打击。长期以来，丰田汽车以质量高、耐用性强闻名，即便是在二手市场，也有很高的转售价值。

此外，丰田还受益于其生产混合动力汽车而非纯电动汽车的战略。这一战略恰好打消了众多消费者对纯电动车有限续航能力和转手价值的疑虑，也因此为丰田带来了巨大的利润。

但丰田现在面临被中国电动车生产商超越的风险，这些中国竞争对手完全专注于生产电动汽车，并且其2023年的出口量同比飙升了64%。

检查仍将继续

日本国土交通省表示，将对丰y田总部以及其他四家汽车制造商进行入内检查。

“我们将对每家公司进行现场检查，”国土交通大臣齐藤铁夫（Tetsuo Saito）周二对记者表示。

“这种（篡改安全测试数据的）行为破坏了消费者的信任，动摇了车辆认证体系的基础。这是极其令人遗憾的。” 齐藤铁夫说道。

调查可能仍需要几个月时间，丑闻带来的经济损失尚无法完全评估。

日本内阁官房长官林芳正（Yoshimasa Hayashi）表示，他希望将影响“最小化”，并宣布，政府将采取措施来减轻经济损失。

丰田总裁丰田章男（Akio Toyoda）周一在道歉时表示，某些认证规则可能过于严格。但他同时强调，这并不是要为违规行为开脱。

丰田章男表示，公司在开发多款新车型时，可能在测试程序上走了捷径。

“我们不是一个完美的公司。但如果发现错误，我`们会后退一步重新审视，并尝试纠正错误。”丰田章男说。

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