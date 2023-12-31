日本：武器出口将有助于间接援助乌克兰

（德国之声中文网）为了间接帮助乌克兰获得急需的美国爱国者防空导弹系统，日本放宽了其对军火出口的限制。政府内阁于上周五（12月22日）决定，可向许可证颁发国提供自产的相关武器系统，由此，美国将首先获得日本制造的爱国者导弹，这也是对美国总统拜登请求的回应。

通过这一规则的修改，日本进一步偏离了战后和平主义。任教于仙台白百合女子大学的德国政治学家马斯洛（Sebastian Maslow）表示："武器出口使日本成为国际安全政策的积极参与者，以及美国的可靠伙伴"。这也让日本直接参与了欧洲的安全架构。"因而，此举应被视为日本自去年以来与北约更紧密合作的一部分，" 马斯洛说道。

爱国者导弹由日本三菱重工在美国洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）以及RTX公司的许可下制造生产。据《金融时报》报道，政府还考虑向英国出口由英国贝宜系统公司（BAE System）许可生产的口径155毫米的火炮弹药。乌克兰目前缺乏这种炮弹。

不向交战方交付武器

与德国类似，日本允许接收国在事先获得批准后将武器转售给第三国，但前提是这些国家未卷入武装冲突。这是根据日本外务省2014年的一份内部文件中提到的。

因此，华盛顿不能直接将导弹转售给乌克兰。但是，华盛顿可以补充美国及其欧洲北约伙伴日益消耗的库存，从而确保对乌克兰的供应。美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）解释说，这些导弹"让我们在全球储备和承诺方面有了一些灵活性"。

2014年，时任首相安倍晋三解除了长期以来的武器出口禁令，该禁令源于战后和平主义宪法。然而，这只适用于美国武器/系统的军民两用部件的出口。此后，日本与15国签订了供应合同，大部分为东南亚国家。例如，孟加拉国明年将接收4艘巡逻舰，菲律宾将接收"日本制造"的雷达预警系统。

出口致命武器系统

爱国者导弹将是首个出口的致命武器系统，因而标志着日本安全政策的又一个转折点，为应对邻国中国和朝鲜的军备竞赛。

日相岸田文雄计划至2027年将国防预算增加一倍，达到国内生产总值的2%。这种军备提升使日本80%成为一个"正常国家"，日本执政党自民党的国防政治家长岛昭久（Akihisa Nagashima）解释说。 "剩下的20%是取消出口限制。"

对日本军火制造业的帮助

为武器出口提供更多法律上的空间也将对日本军火制造业形成支持。以前的限制和在国际市场上长时间的缺席一直阻碍其获得更大订单。专家马斯洛认为："尽管自从安倍首相以来，日本的安全政策雄心勃勃，但日本的军火工业在国际上几乎没有竞争力"。

现在，美国和北约可以利用日本的生产力来实现更快的军备升级。此次修订还允许日本出售非致命武器组件，如飞机发动机，并向比如乌克兰这样抵抗非法入侵的国家提供防御装备。

此外，与英国和意大利共同开发战斗机将使其更容易进入国外市场。然而，得到佛教选民支持的联合执政党之一的公明党在阻止未经许可生产的武器出口，包括计划中的战斗机的转售。

上周，三国在东京签署有关飞机开发的协议时，英国国防大臣沙普斯（(Grant Shapps)）问道，如果日本不同意将飞机销售给其他国家，该项目将如何推进。言下之意，如果没有销售选项，战斗机的开发也就不值得。最后的决定尚未作出。自民党计划在2024年2月底前与公明党就进一步放宽出口规则达成一致。

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