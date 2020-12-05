日本欲修法限制军事敏感地带的土地买卖

（德国之声中文网）日本政府计划向国会提交一项法案，要求在购置被视为涉及国家安全的敏感土地时，要提前报告给相关部门。此外，如果城市地区的某笔土地买卖交易影响到经济活动，交易可能被取消。无论买方是何国籍，该规定都将适用。

"我决心一定要在本届国会内通过该法案"，日本首相菅义伟此前对国会说。

据台媒新頭殼报道，日本此举也是为了保障与"五眼联盟"的情报分享，并指出日本各机场、海港和其他重要基础设施附近的购地都会面临限制。

目前，美国已经在对该国军事基地附近的不动产买卖进行审查。英国今年也有类似的计划。

据路透社报道，日本决策者特别关注中国方面的收购。有中国公民在日本一些度假地购置森林，最主要是在北海道。其中一起购置涉及新千岁机场和北海道军事设施附近的一块土地。

由于日本当局没有透露多少买主的信息，路透社无法联系到相关买主。

在日本，不动产注册不是强制性的。而且相关记录常常不完整，因此很难找到土地所有者的信息。

在相关报道中，台媒新頭殼援引日媒称，在新规中，对于已经获得的敏感土地，日本政府的调查权力也将扩大，国家主管部门能够调查土地所有者的居民登记信息等。

专家认为，在该问题上，安全因素和自由市场原则都要考虑进去。日本同志社大学的教授兼原信克对路透社说，"需要在政府审查私有土地交易和确保私人权利之间找到平衡"。

王凡/洪沙（路透社等）

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