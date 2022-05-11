 日本欧盟峰会：俄乌战争与印太安全 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2022

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时政风云

日本欧盟峰会：俄乌战争与印太安全

在乌克兰战争和印太形势趋于紧张的背景下，欧盟和日本将在政治和经济上更密切合作。在东京举行的日欧峰会上，安全议题占据了比以往更为显要的位置。

Japan | Gipfeltreffen zwischen der EU und Japan

欧盟理事会主席米歇尔（左）、日本首相岸田文雄和欧委会主席冯德莱恩

（德国之声中文网）第28次欧盟-日本领导人峰会周四（5月12日）于东京举行。欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟理事会主席米歇尔与日本首相岸田文雄举行了会晤。

岸田文雄表示，双方达成共识，为实现"自由开放"的印太加强合作，确保经济和能源安全。日本是欧盟在印太最重要的盟友之一。

欧盟则计划未来在印太地区扮演更积极的角色。冯德莱恩说，印太是一个"繁荣"的地区，但也是一个不乏"张力"的地区。此言背景是中国在这一地区的不断上升的权力诉求，以及朝鲜的导弹和核武计划。冯德莱恩宣布，"我们要在这个对我们的经济富足如此重要的地区承担起更多责任"。

一致对俄

冯德莱恩赞扬了日本对俄罗斯入侵乌克兰做出的"有力"反应。日本是印太地区5个通过了对俄罗斯实施制裁的国家之一。作为工业7国集团（G7）成员，日本不久前还宣布，愿意逐步终止、并禁止从俄罗斯进口石油。而就这一步骤，欧盟成员国家已经争执了很长时间，至今尚未取得最终一致。

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禁运俄罗斯石油 说来容易做来难？

日本首相岸田文雄在俄罗斯入侵乌克兰之后不久就明确表示，这场战争不仅涉及欧洲，而且可能对印太地区产生影响。

美国天普大学（Temple University）东京分校现代亚洲研究所的副主任杜加里克（Robert Dujarric）在峰会前对德国之声表示，作为对明确谴责制裁俄罗斯的回报，日本将寻求自身的安全保障："日本将利用峰会让欧盟再次承诺捍卫'基于规则的世界秩序'以及'自由开放的印太'。"

天普大学政治学教授村上博美（Hiromi Murakami）指出，近年来日本的安全政策立场已发生了明显变化。"我们看到日本参与全球事务的程度显著高于过去，比如外务大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）不久前参加北约峰会。"村上并不认为日本会加入北约，"但我认为利用这次峰会契机进行非正式的讨论，可能推动日后更具体的安全合作，长期看这对欧盟和日本都十分重要。"

Nato-Sondergipfel I Russland Ukraine

岸田文雄在布鲁塞尔参加G7峰会（3月24日）

"数字伙伴"

村上还指出，安全议题在此次峰会上占据如此分量，本身就值得关注。"以往，贸易和经济发展机会总是被放在更为突出的位置。"

日欧双方宣布将建立旨在开发数字技术、网络安全、数据流和人工智能的"数字伙伴"关系。"这一领域的领先地位是保持我们的竞争力和安全的关键"，冯德莱恩在峰会后表示。

这将是欧盟同一个域外国家首次建立这样的伙伴关系。双方还同意，借助双边合作，让半导体等商品的供应链得到加强和多元化。

一段时间以来，欧盟一直在试图打造自己的数字经济产业，希望其与其它国家发展水平的差距不再继续扩大。全球芯片短缺的困境让欧洲对进口的依赖性暴露无遗。欧盟官员在峰会前对德新社透露，日本和欧盟计划举行部长级的高阶官员会晤，为更紧密合作制定框架。

（综合报道）

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