日本樱花树是怎么来到德国的？

（德国之声中文网）在日本，樱花不仅是春天的写照，也是人与环境密不可分的象征。樱花树下的野餐，什么时候去哪里看花的赏樱路线图--所有这些都是日本文化的一部分，也是人与自然联系的表达。它基于"物哀之美"的哲学观，即对美之短暂性的欣赏。樱花的花期只有十天左右，正因如此，人们就有了更热切的期待。德国也有很多赏樱的去处。不过，樱花树是怎么来到德国的呢？

德国的亚洲风情

"盛开的樱花林下，没有人是陌生人。"--柏林最东边的一块纪念石上镶嵌着一块小铜牌，上面写着这样一句话。在前东德时代，这里曾是死亡地带。而自1996年4月后，这里却有了"日本角"的称号。为庆祝两德统一，在朝日电视台的发起下，日本民众募集捐款，由日本樱花组织委员会在这里种下了1000棵樱花树作为友谊的象征。

京都的樱花美景

每到樱花盛开之时，都有许多德国人和日本游客来到柏林通往勃兰登堡的樱花大道以及"日本角"赏花，在树下野餐，享受美景。

波恩的骄傲：樱花街 粉色的穹庐 波恩老城的樱花再次怒放。每年这里都会吸引无数游客前来赏花，在粉红色的穹庐下漫步。

波恩的骄傲：樱花街 艺术家们的地盘 老城区是波恩中心地带的一个住宅区。狭窄的街道两旁到处是咖啡馆，艺术家工作室和开在具有新艺术风格建筑里的小商铺。这是一个一年四季都在探讨“美”的地方——当然，最美还是粉红色的樱花开放时。

波恩的骄傲：樱花街 色彩的爆炸 在这个老城区的背风处，一年四季是从粉红色开始的。淡粉红色的花朵从精致的嫩芽中绽放，等到它们完全开放时，呈现的则是灿烂的粉红色。

波恩的骄傲：樱花街 历史悠久的樱花大道 三十年前，1984年，波恩老城区种下这些来自日本的樱花树时，目的是为了改善空气质量，以及城市中心的生活品质。现在，绚烂的樱花每年主要是在“军队街”（Heerstraße）和“宽街”（Breitestraße）上开放。

波恩的骄傲：樱花街 摄影爱好者的年度较量 波恩的樱花在为数众多的旅行指南中都被提及，而且常常还被选入“一生必看的风景”中。许多旅游者安排行程时，都会选择在樱花盛开的季节来波恩。摄影师们也为此争夺最佳的取景点。

波恩的骄傲：樱花街 发光的色彩游戏 这就是前首都波恩的春天：如画般的老城区在粉红色中闪闪发光。除了许多波恩本地人外，还有来自世界各地的旅游者在这樱花隧道中漫步。

波恩的骄傲：樱花街 转瞬即逝的美丽 虽然有非常多的游客，每个摄影师还是试图捕捉最特别的镜头，因为植物的美丽是短暂的，几天之后，花朵就会枯萎。

波恩的骄傲：樱花街 神奇的夜晚 即使在夜间，当只有路灯和窗户的灯光照射整条街道时，花朵的魔幻效果依然存在。摄影师们可以选择，从哪个角度可以拍摄最美的照片。

波恩的骄傲：樱花街 粉红的云霞 通常樱花只会开放十天，之后娇嫩的花瓣就会纷纷落下。这时，波恩老城区的街道和行人道上就会覆盖上一层粉红色的地毯。 作者: Anke Staudacher



为什么要到日本去参加樱花节？

前西德首都波恩也有樱花街。上个世纪80年代，波恩的一位城市规划师决定用观赏性的樱花树来替代一种短时间内无法得到的树种。每当花季来临，远近的游客都慕名而来，在粉红的樱花穹庐下漫步，有时甚至堵塞了交通。

波恩樱花街

纪念广岛核爆死难者的樱花树

与广岛结为姐妹城市的汉诺威有一处特别的赏樱之地。1987年12月，广岛纪念林在这里正式落成，并种下了50棵日本樱花树。1989年又增加了60棵，共110棵，以纪念1945年8月6日在广岛原子弹爆炸中丧生的11万人。

德国许多其它城市也有樱花树，花色多为白色、浅粉色和深粉色。一些城市甚至和日本一样有显示樱花何时开放的花期晴雨表。

波恩樱花街 一生必须要去一次的地方

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。