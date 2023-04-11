日本槍擊殺警案釀4死 凶嫌背景引發關注

（德國之聲中文網）日本中部長野縣中野市週四（5月25日）發生一起槍擊事件，在死亡的4人中包含2名男性警察，46歲的玉井良樹和61歲的池內卓夫，與2名女姓縣民。

警方在與嫌犯對峙12小時半後，在26日凌晨4點37分壓制棄械投降的31歲主嫌青木正憲，並在早上8點21分正式以殺人罪將其逮補。他是是當地中野市議會57歲歲議長青木正道的長男，事發後青木正道已辭去議員職務。

長野縣警察本部在26日中午召開記者會，本部長小山巖稱該起事件造成2位同仁犧牲與2名縣民殞命，是為「悔恨至極」。縣警局也坦承，2名警察當時接到報案時因認為是持刀傷人，前往事發現場時未穿著防彈衣，後續將進一步檢討。

至於犯案動機，或是是否涉入糾紛等，縣警稱仍然在調查中。警方並表示青木正憲持有當地公安委員會核准的4支槍枝，可用於固定打獵範圍或擊落標的物等使用。

事發當下，當地警方一度要求民眾不要外出，經過一天後，當地解除封鎖並陸續恢復上班上課。事發地點附近的小學發函要求家長一同陪學童上下學，並會對學童做相關心理輔導。一名學童對日本《朝日新聞》記者稱「我很不安，整晚睡不著」。

一名當地63歲農民則是對《每日新聞》記者表示，事發時他看到嫌犯青木樣貌「好像邊笑著邊往警車走去」。該農民稱在青木唸小學時候就知道他，近來他都不參與鎮上活動，稱「感覺青木對群體活動蠻不適應的，都沒看他笑過。因此（案發）當時搞不好是我第一次看到他的笑容」。

案發經過

事發地點位於長野縣中野市江部，長野電鐵「信州中野站」以西附近約1.5公里處。犯案時間為5月25日下午4點25分左右。起初是名66歲的女性村上幸枝在路上無預警被青木正憲用持刀刺傷，村上隨後開始逃亡呼救，在碰到其他路人時大喊「快救我」時，嫌犯青木再用刀予以攻擊，村上幸枝隨後倒地不起。

路人當時驚恐大喊：「你為什麼這麼做？」時，主嫌青木只是冷酷回應：「因為我想殺人，所以殺了」。路人趕緊逃走並打電話報案，警方接獲通報趕到現場的助理警部玉井良樹和巡查部長池內卓夫隨後開警車前來，嫌犯青木再持霰彈槍朝警車窗戶射擊後，再跑約100公尺返回家中。

青木逃回家中後，大批警力前來支援，並將3人陸續送醫，但3人都在到院前被判定死亡。警方在其住宅周圍300公尺圍起封鎖線，並緊急疏散約39戶共88位當地居民到附近的學校避難，並持續廣播「請立即放下槍械」，與主嫌青木周旋。青木則是挾持屋內的家人當作人質。

在逃回家中後，青木正憲身穿迷彩服，頭戴迷彩圖案帽子與墨鏡。晚間7點與8點左右，周圍一度傳來槍聲，警方一度升高警戒。

當時青木家中有2名婦女，其中包括嫌犯的母親與叔母。母親先是在晚間8點35分逃出，並跟警方供稱「槍手是我兒子」，才讓槍手身份曝光。叔母則是在26日凌晨12點10分左右逃出後遭到警方保護。2人都沒有明顯外傷，警方獲知屋內只剩青木一人後，開始包圍房子。

犯案動機不明

據了解，警方在獲得青木正憲聯絡方式後，持續打電話要他出來棄械投降。青木在凌晨2點左右先是持槍從自宅走出來，一度邊持槍邊散步運動後回到家中，最後表明願意棄械投降。在凌晨4點37分左右，嫌犯青木高舉雙手走出屋外，警方將他帶上警車。

隨後不久，警方又於青木自宅不遠處發現一名倒臥的老婦人，該女性並被確認當場死亡。經過比對後，該女性是住在江別地區的70歲女性竹內靖子，但目前尚未知曉村上幸枝與竹內是因何種原因被捲入該事件。

根據調查，嫌犯青木正憲應該有自衛隊服役背景，退伍後於2019年5月在自家附近的著名度假滑雪勝地輕井澤經營義式冰淇淋專賣店。由於受到各界歡迎，2022年於家鄉中野市開設分店，據了解事業相當順利，母親也會在店裡幫忙。

青木正憲的義式冰淇淋店也曾上過當地報紙專訪，加上父親青木正道等從祖上就經營果園，因此善用自家生產的草莓、藍莓與葡萄等水果製作的義式冰淇淋。不單是在輕井澤受到當地人推崇，就連不少外國觀光客都會佇足購買留下好評。然而在事件發生後，該店的相關宣傳網頁已經暫時關閉。

當時的緊急狀況下，日方一度出動神奈川縣特種部隊「特殊急襲部隊」（SAT）與警視廳搜查一課的特殊搜查班（SIT）前往當地應對。長野縣警本部長小山巖表示，已於中野警察署成立搜查本部，並調來100多人力支援，他稱「希望透過縣警局全力以赴徹底搜查。在調查其他案件同時將一心一意就此案全力偵辦」。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。