日本核废水排海在即 原子能机构再赴福岛审查

日本政府今年夏天启动将福岛核电厂污水排入海洋的计划，但当地渔民和邻国至今对此强烈反对。日本希望国际原子能机构能提供协助，确保排放过程符合安全标准。
（德国之声中文网）联合国下属的国际原子能机构（IAEA）派遣的工作小组周一（5月29日）抵达东京，预计日本在开始排放稀释核污水之前进行最后审查。根据国际原子能机构5月26日发布的声明，工作小组的专家会以国际安全标准审查福岛核电站废水处理计划，以避免人类和环境受到有害的核辐射物质威胁。
日本经济产业省表示，该小组成员包括了来自11个国家的专家。在本次为期五天的访问中，将与政府和核电站运营商东京电力公司的高层会面，并参观福岛第一核电站，观察多核素去除装置（ALPS）的准备工作。
日本在2021年4月宣布废水排海计划，表示在进一步将核污染废水处理和稀释到「安全水平」后，会逐步释放废水到海洋中。此计划在2022年7月由日本原子能规制委员会批准。
日本官员说，这些水将被处理到可合法释放的水平，并用大量的海水进一步稀释。他们补充，这些水将在数十年内通过一个海底管道逐渐释放，使其对人类和海洋生物均无害。
2022年，国际原子能机构曾多次派人前往日本调查，据该机构声明称，到目前为止已经发布了五份与废水排海计划有关的报告，包含了对「技术」和「监管」两个方面的安全审查工作。
接下来，在日本核监管机构对新建的排水设施进行安全检查，以及国际原子能机构预计在今年6月底提出最终报告后，日本有望在几个月内开始将处理过的核废水排入海中。
不过，该计划一直以来遭到福岛渔民的强烈反对，他们担心潜在健康危害和生计受影响。韩国、中国以及太平洋岛国等附近国家，均提出了对于核废水可能影响健康的质疑。
因此，日本当局寻求国际原子能机构的帮助，以确保其排放过程符合国际安全标准，期望获得其他国家的理解。日本政府已经加强了在日本媒体和食品展上的宣传活动，以宣传福岛海鲜产品的安全性，同时向包括韩国和太平洋岛国论坛成员等外国政府提供定期简报。
与此同时，中国代表在5月27日的世界卫生大会（WHA）上则表示：坚决反对日本单方面决定将福岛核污染水排入海洋。中方代表称，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，核污染水排海10年后，有关放射性核素将蔓延至全球海域，此举系将风险转嫁给全人类。中方代表还强调，在同各方协商达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。
目前，福岛第一核电站的水箱中储存着近130万吨污染水，这些是在2011年福岛核灾后用于冷却反应堆核心的水。总量足以填满约500个奥运会标准游泳池，每年维护成本约需花费1000亿日元。而且，目前的储存空间已经所剩无几。日本官员表示，有必要移除目前储存在水箱中的水，以预防未来若发生另一场灾难时可能产生的意外泄漏，此举同时也能为核电站的退役腾出空间。
（综合报导）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。