 日本核废水排海在即 原子能机构再赴福岛审查 | 科技环境 | DW | 29.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

日本核废水排海在即 原子能机构再赴福岛审查

日本政府今年夏天启动将福岛核电厂污水排入海洋的计划，但当地渔民和邻国至今对此强烈反对。日本希望国际原子能机构能提供协助，确保排放过程符合安全标准。

国际原子能机构此行也将到访福岛第一核电站

国际原子能机构此行也将到访福岛第一核电站

（德国之声中文网）联合国下属的国际原子能机构（IAEA）派遣的工作小组周一（5月29日）抵达东京，预计日本在开始排放稀释核污水之前进行最后审查。根据国际原子能机构5月26日发布的声明，工作小组的专家会以国际安全标准审查福岛核电站废水处理计划，以避免人类和环境受到有害的核辐射物质威胁。

日本经济产业省表示，该小组成员包括了来自11个国家的专家。在本次为期五天的访问中，将与政府和核电站运营商东京电力公司的高层会面，并参观福岛第一核电站，观察多核素去除装置（ALPS）的准备工作。

需数十年才能完成

日本在2021年4月宣布废水排海计划，表示在进一步将核污染废水处理和稀释到「安全水平」后，会逐步释放废水到海洋中。此计划在2022年7月由日本原子能规制委员会批准。

日本官员说，这些水将被处理到可合法释放的水平，并用大量的海水进一步稀释。他们补充，这些水将在数十年内通过一个海底管道逐渐释放，使其对人类和海洋生物均无害。

国际原子能机构工作小组去年2月也曾访问日本，与日本官员讨论废水议题（資料照片）

国际原子能机构工作小组去年2月也曾访问日本，与日本官员讨论废水议题（資料照片）

2022年，国际原子能机构曾多次派人前往日本调查，据该机构声明称，到目前为止已经发布了五份与废水排海计划有关的报告，包含了对「技术」和「监管」两个方面的安全审查工作。

接下来，在日本核监管机构对新建的排水设施进行安全检查，以及国际原子能机构预计在今年6月底提出最终报告后，日本有望在几个月内开始将处理过的核废水排入海中。

反对声浪

不过，该计划一直以来遭到福岛渔民的强烈反对，他们担心潜在健康危害和生计受影响。韩国、中国以及太平洋岛国等附近国家，均提出了对于核废水可能影响健康的质疑。

因此，日本当局寻求国际原子能机构的帮助，以确保其排放过程符合国际安全标准，期望获得其他国家的理解。日本政府已经加强了在日本媒体和食品展上的宣传活动，以宣传福岛海鲜产品的安全性，同时向包括韩国和太平洋岛国论坛成员等外国政府提供定期简报。

一名检验人员正在对福岛废水样本进行氚含量检测

一名检验人员正在对福岛废水样本进行氚含量检测

与此同时，中国代表在5月27日的世界卫生大会（WHA）上则表示：坚决反对日本单方面决定将福岛核污染水排入海洋。中方代表称，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，核污染水排海10年后，有关放射性核素将蔓延至全球海域，此举系将风险转嫁给全人类。中方代表还强调，在同各方协商达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

500个奥运泳池的废水

目前，福岛第一核电站的水箱中储存着近130万吨污染水，这些是在2011年福岛核灾后用于冷却反应堆核心的水。总量足以填满约500个奥运会标准游泳池，每年维护成本约需花费1000亿日元。而且，目前的储存空间已经所剩无几。日本官员表示，有必要移除目前储存在水箱中的水，以预防未来若发生另一场灾难时可能产生的意外泄漏，此举同时也能为核电站的退役腾出空间。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, works on his boat at dawn.

    福岛的渔民们

    老人与海

    当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, washes his catch in the harbor of Shinchimachi, Japan.

    福岛的渔民们

    捕鱼和生存

    清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

  • Fish in the net in a fishing boat at Shinchimachi harbor.

    福岛的渔民们

    受困的渔业

    反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

  • Countless huge water tanks on the site of the damaged Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    冷却水的去处

    受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

  • A Tepco employee holds a sample of treated water up to the camera

    福岛的渔民们

    冷却水安全吗？

    东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

  • A Tepco employee points to a monitor at the former Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    尽在掌控之中？

    东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

  • A Tepco employee cleans a tank in which flounder are bred.

    福岛的渔民们

    废水箱中养鱼

    为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

  • Fisherman Haruo Ono sorts his catch.

    福岛的渔民们

    伤口上撒盐？

    渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

  • Fisherman Haruo Ono stands on the spot where his house used to be.

    福岛的渔民们

    渔民的未来

    小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。

    作者: Philipp Böll


（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

反对排核废水入海 中方召见日本驻华大使

围绕日本宣布将以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水，中国召见日本驻华大使提出严正交涉，要求日方收回决定，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。

相关内容

A woman holds a Taiwanese flag to cover her face as as she joins others at a rally to mark Taiwan's National Day, in the Tsim Sha Tsui district in Hong Kong on October 10, 2019. - Taiwan's National Day, also called called Double-Ten in a reference to the nationalist Republic of China set up by Sun Yat Sen on October 10, 1911, ending centuries of Chinese dynastic rule. (Photo by Philip FONG / AFP) (Photo by PHILIP FONG/AFP via Getty Images)

WHA拒台媒採訪 台外交部：中國施壓惡行 23.05.2023

台灣不只連續第7年遭世界衛生大會（WHA）拒於門外，台灣記者日前領取WHA採訪證時，也因「收到中國施壓不得放行台灣記者」臨時遭到拒絕。台灣外交部指控中國施壓聯合國，「幹盡傷害台灣人民的惡行」。

02.04.2023 Hayashi-Qin talks Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi L shakes hands with his Chinese counterpart Qin Gang at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing on April 2, 2023, ahead of their talks. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY A14AA0001412622P

日本外相林芳正访华 日中关系有望缓和？ 02.04.2023

日本外相林芳正出访中国，与中国外长秦刚谈及日本国民遭拘留、福岛核废水及台海和平稳定等议题；秦刚则呼吁日方「树立正确对华认知，拿出政治智慧和担当」。另外，林芳正还与总理李强及中央外办主任王毅会面，详细内容为何？

This aerial photo shows the Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, north of Tokyo, on March 17, 2022. A Tokyo court on Wednesday, July 13, 2022. ordered four former executives at the utility behind the tsunami wrecked Fukushima nuclear power plant to pay 13 trillion yen ($94 billion) to the company, holding them liable for the 2011 meltdown crisis. (Shohei Miyano/Kyodo News via AP)

日本批准福岛核废水排海计划 中国再抗议 23.07.2022

日本的核监管机构日前批准了东京电力公司福岛第一核电站从明年开始的经过处理的放射性废水排海计划。中国再次对日本的核废水排放计划提出抗议。

广告

经济纵横

Frankreich Versailles Treffen Macron und Elon Musk

消息人士：马斯克本周将访问中国

路透社引述知情人士报道，特斯拉CEO马斯克本周将访问中国。这将是三年来马斯克首次访华。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。