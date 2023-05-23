日本核废水排海在即 原子能机构再赴福岛审查

（德国之声中文网）联合国下属的国际原子能机构（IAEA）派遣的工作小组周一（5月29日）抵达东京，预计日本在开始排放稀释核污水之前进行最后审查。根据国际原子能机构5月26日发布的声明，工作小组的专家会以国际安全标准审查福岛核电站废水处理计划，以避免人类和环境受到有害的核辐射物质威胁。

日本经济产业省表示，该小组成员包括了来自11个国家的专家。在本次为期五天的访问中，将与政府和核电站运营商东京电力公司的高层会面，并参观福岛第一核电站，观察多核素去除装置（ALPS）的准备工作。

需数十年才能完成

日本在2021年4月宣布废水排海计划，表示在进一步将核污染废水处理和稀释到「安全水平」后，会逐步释放废水到海洋中。此计划在2022年7月由日本原子能规制委员会批准。

日本官员说，这些水将被处理到可合法释放的水平，并用大量的海水进一步稀释。他们补充，这些水将在数十年内通过一个海底管道逐渐释放，使其对人类和海洋生物均无害。

2022年，国际原子能机构曾多次派人前往日本调查，据该机构声明称，到目前为止已经发布了五份与废水排海计划有关的报告，包含了对「技术」和「监管」两个方面的安全审查工作。

接下来，在日本核监管机构对新建的排水设施进行安全检查，以及国际原子能机构预计在今年6月底提出最终报告后，日本有望在几个月内开始将处理过的核废水排入海中。

反对声浪

不过，该计划一直以来遭到福岛渔民的强烈反对，他们担心潜在健康危害和生计受影响。韩国、中国以及太平洋岛国等附近国家，均提出了对于核废水可能影响健康的质疑。

因此，日本当局寻求国际原子能机构的帮助，以确保其排放过程符合国际安全标准，期望获得其他国家的理解。日本政府已经加强了在日本媒体和食品展上的宣传活动，以宣传福岛海鲜产品的安全性，同时向包括韩国和太平洋岛国论坛成员等外国政府提供定期简报。

一名检验人员正在对福岛废水样本进行氚含量检测

与此同时，中国代表在5月27日的世界卫生大会（WHA）上则表示：坚决反对日本单方面决定将福岛核污染水排入海洋。中方代表称，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，核污染水排海10年后，有关放射性核素将蔓延至全球海域，此举系将风险转嫁给全人类。中方代表还强调，在同各方协商达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

500个奥运泳池的废水

目前，福岛第一核电站的水箱中储存着近130万吨污染水，这些是在2011年福岛核灾后用于冷却反应堆核心的水。总量足以填满约500个奥运会标准游泳池，每年维护成本约需花费1000亿日元。而且，目前的储存空间已经所剩无几。日本官员表示，有必要移除目前储存在水箱中的水，以预防未来若发生另一场灾难时可能产生的意外泄漏，此举同时也能为核电站的退役腾出空间。

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



（综合报导）

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