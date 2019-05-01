日本未来是否会有女天皇？

（德国之声中文网）日本于5月1日，正式更换新年号「令和」进入新的年代，旧年号「平成」在使用31年后画下句点。德仁依照传统古礼即位后，在4日举办了即位后的首次一般参贺，公开现身在日本国民前，在东京千代田区的皇居前，挤满人山人海的14万人潮，纵使在现代资讯通达的社会，许多日本人还是支持着传统象徵的皇室。

德仁在即位后，强调会履行皇室作为日本象徵的重要意义，并持续推行日本成为和平的国家，替世界和平贡献心力。出生于二战后的德仁，是首位留学外国，就读名校牛津大学的天皇，在即位前更早已前往许多国家，跟世界各国政要做好外交。

59岁德仁，在1993年当时与平民小和田雅子结婚，两人在2001年迎接了女儿爱子内亲王诞生，目前17岁的爱子，正就读高中。原先宫内厅与日本社会都期待两人能再有子嗣，甚至是男性，但最后并未发生。而现在，日本社会也在讨论着，未来是否爱子能继位，让「女天皇」再度出现于日本。

日皇室男单薄

根据目前的日本皇室典范，只有男性子嗣可被选为天皇的继承对象。然而，在德仁天皇即位后，目前够资格继承皇位的男性，仅仅只有三人，分别是德仁的亲弟弟--目前53岁的文仁亲王、文仁的小儿子--12岁的悠仁亲王、最后就是刚退位的上皇明仁亲弟弟，83岁的正仁亲王。

新即位的德仁天皇和皇后雅子

以目前59岁的德仁天皇来说，日本媒体预估他有至少20至30年的执政期，但就算未来如果文仁有机会即位，也是垂垂老矣。根据日本《朝日新闻》报导，文仁亲王在2017年参议院通过当时明仁天皇退位的特例法后，曾跟主管皇宫事务的宫内厅坦言：「当兄长80岁的时候，我也已经70岁中段了，这样应该无法（即位）吧」。

文仁亲王是依据日本皇室典范，成为法定继承顺位第一人的皇嗣，但上皇明仁已经开启近代的先例，以年龄过高为由退位，将来文仁亲王若有机会继承，恐怕也会以同样理由放弃。

这样一来，继位责任恐怕会落到现在只有12岁的悠仁亲王身上，但日媒估算，保守估计德仁天皇至少在位20年，到时悠仁亲王32岁时，如果他结婚并育有男性子嗣，继承就没问题，如果没有男性后代，则日本皇室道统必然因为无男子继承而终焉。于是乎，这几年来，不断有呼声，希望日本能修法，将德仁天皇的女儿爱子内亲王列为可继承的人选，让日本社会也有女天皇出现的可能性。

女天皇有八人

综观日本历史，其实并不是没有女天皇的出现，2600年的历史中，曾出现过8位女性天皇，最后的女天皇是后樱町天皇，在1762至1770年间曾在位8年。在1868年明智维新前，日本皇室可以允许女性继承皇位，但条件是她必须于在位期间保持单身。若她是天皇的遗孀，但本身仍是皇室出身，一样有继承皇位资格。

近7成的日本人赞成女性天皇

只是，女性继承天皇的情况，多半是皇室的男性继承人还未成年，无法处理朝政的缘故。以117代的后樱町天皇来说，当时是因为116代的弟弟桃园天皇病逝，而118代的后桃园天皇年纪太小之故，才以女性之姿接任天皇，并在1770年「让位」给后桃园天皇。

然而，这样的状况放到现今社会以然不同，天皇已经不像过去有着天神一般的地位。二次大战之后的日本，宪法明文规定天皇只是日本国家与国民的象徵。同时，日本女性的社会地位，也随着现代有着截然不同的发展，许多民众开始认为，既然只是日本精神的象徵，那未来总使出现女天皇，他们也都不排斥。

在德仁继位后，日本《朝日新闻》调查，有76%的日本人可以理解日本有女性天皇的出现，《时事通信》的调查也有7成的人赞成女性天皇。因此，日本将来修法，允许女性出现在未来天皇继承顺序内的可能性，未来将再被拿出来讨论。

将加速研议

而目前的日本政府，还是站在较为保守的状态，包括首相安倍晋三与官房长官菅义伟等，依旧是持「男性继承是皇室的传统」看法。女性若要成为法定的继承人，除了修法之外，还要先将女性独立出来创设「宫家」，不然皇室女性在成年后，依照传统在未来如果与其他人结婚，势必得脱离皇籍成为平民。

观看视频 02:25 回顧明仁天皇的30年

日本政府预计在今年秋天的国会院期，再度讨论女性是否在未来可以继承皇位一事。有识之士认为，未来的「令和三年」，意即2021年时必须要有个讨论结果，因为那时德仁天皇的爱子内亲王满20岁，可以正式代表皇室执行公务。现任安倍政权预计也在2021年9月前满任期，因此从5月1日开始的约两年半，日本政府势必要审慎面对皇室继承问题。

日本丽泽大学的宪法学教授八木秀次就认为，明仁天皇退位后，才让皇室的继位危机真正浮出水面，他形容这是打开「潘朵拉之盒」。日本历史上虽然有不少次因为皇族无子嗣，而从别的宫家迎接养子让其即位之例，但是自明智维新以来，皇室都是一脉相承，在二次大战后，大部分的旧皇族与华族被贬为平民，因此现今男丁单薄的现象，是过去罕见的。

但跟过去相比，这次的令和年号更改，让日本陷入一种欢愉的气氛，这跟过去昭和天皇逝世的悲伤感截然不同。也许在将来，更改年号或天皇卸任，对于日本人来说会更习以为常。如同英国王室有女王伊莉莎白，新一代的日本人，成长在男女平权氛围下的现代日本社会，对日本女天皇的出现，未来想必也会举双手赞成。