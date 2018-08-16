日本：朝鲜仍是严重威胁

(德国之声中文网) 日本政府週二(8/28)在一项年度防务评估中强调，日本需要加强导弹防御及其与美国的联盟。内容提到朝鲜仍然是一个严重的威胁，也说平壤当局尚未採取具体措施实现去核承诺。

虽然6月的美朝峰会上，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩达成朝鲜半岛无核化的协议，但是相关声明不够具体。特朗普因为朝鲜去核进展不足，取消了国务卿蓬佩奥访朝行程。

朝鲜在去年测试了洲际弹道导弹，其中几枚甚至飞过日本。平壤当局也部署了数百枚能够击中日本的短程罗东导弹。日本国防报吿还称，朝鲜可能製造了可放置在弹道导弹上的小型核弹头。

朝鲜在过去几年中增加了导弹的射程、准确性和多样性，并使其发射场和方法多样化。报告中提到，朝鲜自2016年以来进行了3次核试验和40多次导弹试验。

内容提到，「朝鲜的军事行动已成为对日本国家安全造成空前严重和迫在眉睫的威胁。」

国防报告中还提到，虽然金正恩承诺推行半岛无核化具有重要意义，但有必要留意朝鲜在废除核武器和导弹方面是否提出具体做法。

虽然美国主要关注可以进入美国本土的洲际弹道导弹，但日本却在朝鲜较小的导弹射程范围内。日本首相安倍晋三已经推动提高日本的军事参与和导弹防御能力，并与美国、英国与澳大利亚在内的其他国防伙伴增加联合演习。同时，日本也继续添购高价的美国军事设备。

报告中另外写道，日本加强了对区域海域的监视和巡逻，以打击违反联合国製裁，运输石油给朝鲜的船隻。

夏立民/罗法 (法新社)