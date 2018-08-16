 日本：朝鲜仍是严重威胁 忧中国扩军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2018

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时政风云

日本：朝鲜仍是严重威胁 忧中国扩军

日本内阁週二批准的国防报吿中显示，日本必须增加其导弹防御能力，以便一面观望朝鲜是否去核的同时，一面做好充分准备。报吿也提及对中国扩充军力和其野心的忧虑。

Nordkorea Interkontinentalrakete (picture alliance/AP Photo/KCNA)

朝鲜2017年试射洲际弹道飞弹，上面还有小型核弹头。

(德国之声中文网) 日本政府週二(8/28)在一项年度防务评估中强调，日本需要加强导弹防御及其与美国的联盟。内容提到朝鲜仍然是一个严重的威胁，也说平壤当局尚未採取具体措施实现去核承诺。

虽然6月的美朝峰会上，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩达成朝鲜半岛无核化的协议，但是相关声明不够具体。特朗普因为朝鲜去核进展不足，取消了国务卿蓬佩奥访朝行程

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无核世界的设想已是昨日黄花：斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）在本年度报告中批评说，拥核国家早已研发出新式核武器。 (18.06.2018)

美国总统特朗普承认美朝谈判缺乏进展，并且取消会谈。但是除此之外，他还有其他行为惹得朝鲜、中国不满。这很可能影响到原定本月开始营运的「联络处」。 (27.08.2018)

美国国务卿蓬佩奥目前正在访问亚洲。他在新加坡表示，确信平壤愿意放弃其核计划。不过，联合国却有着不那么令人鼓舞的判断。 (04.08.2018)

研究显示，2017年全球军事支出创下冷战后新高。光是美国花的军费就占了全世界的三分之一，中国快步紧追在后。 (02.05.2018)

朝对日威胁空前严重

朝鲜在去年测试了洲际弹道导弹，其中几枚甚至飞过日本。平壤当局也部署了数百枚能够击中日本的短程罗东导弹。日本国防报吿还称，朝鲜可能製造了可放置在弹道导弹上的小型核弹头。

朝鲜在过去几年中增加了导弹的射程、准确性和多样性，并使其发射场和方法多样化。报告中提到，朝鲜自2016年以来进行了3次核试验和40多次导弹试验。报告指﹕「朝鲜的军事行动已对日本国家安全造成空前严重和迫在眉睫的威胁。」

国防报告中还提到，虽然金正恩承诺推行半岛无核化具有重要意义，但有必要留意朝鲜在废除核武器和导弹方面是否提出具体做法

虽然美国主要关注可以进入美国本土的洲际弹道导弹，但日本却在朝鲜较小的导弹射程范围内。日本首相安倍晋三已经推动提高日本的军事参与和导弹防御能力，并与美国、英国与澳大利亚在内的其他国防伙伴增加联合演习。同时，日本也继续添购高价的美国军事设备。

报告中另外写道，日本加强了对区域海域的监视和巡逻，以打击违反联合国製裁，运输石油给朝鲜的船隻。

China Kurzstreckenrakete DF-16 (picture-alliance/dpa/G. Jinfh)

忧中国野心

日本的国防报告也强烈关注，中国增加军费和扩充军备，以及在区内的海、空活动，与领土扩张野心。报告认为，中国的动向是对地区和国际社会安全的关注。

中国外交部发言人华春莹表示，中方不能接受日方有关表述﹕「谁有野心的问题，这顶帽子是扣不到中国头上。」

她批评，报告指责中国国防建设，又对其正常海洋活动说三道四，是毫无根据及极不负责任，希望日方不要为自己扩充军备找借口。

夏立民/罗法/李芊 (法新社、美联社)

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