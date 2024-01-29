 日本月球探测器在着陆一周多后恢复动力 | 科技环境 | DW | 29.01.2024

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科技环境

日本月球探测器在着陆一周多后恢复动力

日本宇宙航空研究开发机构周一表示，其小型无人探测器“月球狙击手”已经恢复动力、继续运行。此前，该探测器曾因太阳能电池板的朝向错误而面临电力不足的问题。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）在SLIM探测器还剩12%电力时将其关闭，以便在太阳角度发生变化时恢复电力

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）在SLIM探测器还剩12%电力时将其关闭，以便在太阳角度发生变化时恢复电力

（德国之声中文网）日本小型登月探测器SLIM，又被称为"月球狙击手"，于1月20日在月球表面成功着陆。日本由此成为第5个将航天器送上月球的国家。

不过，这次着落并不完美，探测器的太阳能电池板由于朝向问题而无法发电。因此，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）在探测器还剩12%电力时将其关闭，以便在太阳角度发生变化时恢复电力。

日本宇宙航空研究开发机构在周一（1月29日）表示，由于太阳光方向的改变，探测器现在可能能够发电了。

"昨天晚上，我们成功地与SLIM建立了通信联系，恢复了运行。我们立即开始使用MBC（多波段光谱相机）进行科学观测，并成功获得了10波段观测的第一束光"，日本宇宙航空研究开发机构在社交媒体平台X（前推特）上说。

日本宇宙航空研究开发机构还发布了一张由SLIM拍摄的"泰迪犬"（toy poodle）的图像，这是在着陆器附近观测到的一块岩石。

Slim像模型这样站位就对了：光伏电池向上

Slim像模型这样站位就对了：光伏电池向上

"精准"登月

通过这次任务，日本成为继美国、苏联、中国和印度之后第五个实现月球软着陆的国家。

日本宇宙航空研究开发机构表示，SLIM实现了前所未有的"精准"着陆，距离月球赤道附近的目标着陆点误差范围在100米内，有别于传统的数公里精确度。该机构还称，该飞船着陆技术可以让月球任务"在我们想着陆的地方着陆，而不是在容易着陆的地方着陆"。

SLIM可以成为未来探索月球两极的有力工具。这些地区可能蕴藏着维持生命所需的一些资源，例如水、氧气和可能的燃料。

各国竞相登月

从俄罗斯、中国到韩国、阿联酋，一段时间以来，许多国家都在试图登月。

去年8月，印度的"月神三号"探测器（Chandrayaan-3）成功在月球南极附近着陆，这是一次历史性的着陆。印度已经宣布，计划在2040年之前建立一个空间站。

在SLIM任务之前，日本曾多次尝试登月，但都以失败告终。这其中包括去年参与美国"阿尔忒弥斯"计划发送的一艘名为"Omotenashi"的超小型探测器。该探测器本应是世界上最小的月球探测器，但它失联了。

2023年4月，日本初创公司ispace雄心勃勃地试图成为第一家登月的民企，但最终失败了。

月球属于谁?

（德新社，路透社，法新社）

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SLIM / MBC observation Material No P100014171 Material type CG/Illustration/Data Shooting date 2022 Category Satellites and Spacecraft > Lunar and Planetary Exploration Spacecraft > Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) Space Exploration > Moon Exploration Contents N/A Copyright JAXA Applicable range For the media, educational and commercial use High-res image 781.93KB (1920 x 1080) Related link http://www.isas.jaxa.jp/en/missions/spacecraft/developing/slim.html

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日本宇宙航空研究开发机构表示，其小型无人探测器「月球狙击手」成功在月球着陆。日本由此成为第5个将航天器送上月球的国家。不过日方也表示，由于太阳能电池的问题，「月球狙击手」面临电力不足的问题。

SLIM / Lunar Excursion Vehicle (LEV) deproyment. Quelle: https://jda.jaxa.jp/result.php?lang=e&id=2234b09331e44d2e3227f505c0434e94

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