日本暴雪来袭 交通陷混乱

（德国之声中文网） 强风、大浪、暴风雪，这就是目前日本很多地方的天气状况。目前气候尚没有任何改善的迹象。日本气象局预测，这是近几年来日本遭遇的最强寒流。

气象局尤其对日本中部的福井县、富山县和滋贺县等地区发出警报。除了强大暴风雪之外，这些地区还存在着因风雪交加导致雪崩的危险。首相菅义伟敦促国民“不要进行非必要和非紧急的旅行”。





目前，至少已经有一人死亡。据日本NHK电视台报道，一名70岁的老人被发现死在一台重型除雪机下。据估计他是在工作时和设备一起掉进了河里。此外另有一人失踪。

在一条结冰的高速公路上发生了一起连环撞车交通事故，两名伤者被送往医院治疗。NHK电视台报道，在山口县的一条快速公路上，有7辆汽车相撞后起火燃烧。



公共交通也受到恶劣气候的严重影响。冬季暴风雪迫使日本航空公司和全日空两大航空公司取消了143个航班。在北部的山形县，高速列车暂停运营。气象部门预测，到新年早晨，一些地区的降雪量将高达80厘米。



李京慧/李鱼(德新社、路透社)

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