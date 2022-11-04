日本時隔20年舉行國際海上閱兵 12國參與

（德國之聲中文網）日本週日（11月6日）在東京附近的相模灣舉行國際海上閱兵，除了海上自衛隊，還有來自其他12個國家的18艘艦艇參與，包括美國、澳大利亞、加拿大、印度、新西蘭、新加坡和韓國、泰國等。對烏克蘭發動入侵的俄羅斯並未受邀；曾批評日本國防預算計劃的中國則獲邀但沒有出席。

這是自2002年後，日本時隔20年再次舉行國際海上閱兵。日本共同社報導，日本首相岸田文雄登艦海上自衛隊護衛艦「出雲」號校閱，他在發表演說時譴責朝鮮近期接連發射導彈，並表示對於核武與導彈開發「絕不容許」。此外，他也談及俄羅斯與中國。

「對於那些違反規則和會動用武力踐踏他國和平與安全的人，我們必須做好準備。」岸田在提到俄羅斯入侵烏克蘭時表示：「我們將在年底前制定一項新的國家安全戰略，並大幅加強我們的防衛能力。」

中國方面，岸田指出：「包括東海和南海在內，日本周邊安全保障環境的嚴峻程度驟增。」他表示，海上防衛能力對島國而言十分重要，有意強化艦艇和導彈應對能力並改善自衛隊員的待遇。

強化日美同盟

岸田在「出雲」號上接待了各國政要後，飛往美國海軍「里根」 號航空母艦，與美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）和海軍高級指揮官會面。「里根」 號是美國海軍在美國本土以外的唯一航空母艦，母港位於美國橫須賀海軍基地附近。岸田表示，日本將進一步加強日美同盟的威懾和反應能力。

伊曼紐爾亦強調了美國與盟友之間合作的重要性。路透社報導，伊曼紐爾在陪同岸田參觀里根號後稱道：「最令中國不安的是，我們有盟友，而且範圍十分廣泛。」他說：「每當我們透過雙邊、三邊合作進行任何其他類型的演習時，也會納入其他國家。這讓中國感到害怕，因為他們意識到，這是他們所沒有的。」

此外，《金融時報》5日引述消息人士報導，日本與英國擬於12月簽署軍事協議，希望加強兩國與美國在印太地區的合作，加強遏制中國日益增長的威脅。報導指，消息人士透露日本和英國將簽署《互惠準入協定》（RAA），令雙方聯合軍演、後勤合作等更容易。

韓國派艦參與

近年因諸多爭議而與日本關係不睦的韓國也派艦參與，被認為是東京和首爾之間嚴重緊張關係改善的最新跡象。美聯社指出，隨著朝鮮頻繁發射導彈，包括在上週四（3日）疑似發射一枚遠程導彈，致使日本中部和北部發布了警報，兩國關係因此變得更加密切。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



日本與韓國皆是美國在東亞的重要盟友。美國軍方日前才剛剛結束與韓國的聯合軍事演習。朝鮮指，該演習促使了該國進行導彈發射。本月稍晚，美日將在日本西南部再次舉行大型演習，澳大利亞、加拿大和英國將參加部分演習，法國、印度、新西蘭、菲律賓和韓國預計將作為觀察員參加。

日欲翻倍軍事預算

過去10年來，日本穩步加強了其國際防務角色和軍事支出，並計劃在未來5到10年內將其軍事預算翻倍，達到其國內生產總值的2%左右，以應對來自朝鮮的威脅和中國的日益壯大。

美聯社報導，中國透過建造配備軍事設施和機場的人工島，加強了對幾乎整個南中國海的主權要求。北京還聲稱，在東中國海有一連串由日本控制的島嶼，並自今年8月以來加強了對台灣的軍事騷擾。

中国在南海打造“沙土长城”？ 永暑礁 由“亚洲海洋透明计划”（AMTI）所提供的这组位于斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）西部的永暑礁照片显示，挖泥机已经造出一片跨越整个岛礁的土地，全场约为3公里。中国在斯普拉特利群岛其它岛礁上还有六个已颇具规模的造岛项目。菲律宾也声称拥有该地区主权。

中国在南海打造“沙土长城”？ 飞机跑道 中国在永暑礁上的造岛项目始于2014年8月，主要的陆块已经在11月完成。这张摄于4月11日的照片显示出中国正在建设一条飞机跑道。“亚洲海洋透明计划”认为其最终总长度将达到3.1公里，足以让任何中国军机降落。

中国在南海打造“沙土长城”？ 岛上设施 这张于去年11月拍摄到的照片显示，永暑礁上正进行工程项目。据报道，该岛礁已经设有能停靠一架直升机的停机坪、300米长的码头，以及足以容纳军用坦克、军营和炮台的港口。

中国在南海打造“沙土长城”？ 进展迅速 外界此前猜测，北京可能会在赤瓜礁上建设机场跑道。直到2014年初，赤瓜礁上唯一的人造设施只有一小块水泥平台，上头设有通信设施、守备建筑和码头。如今赤瓜礁已成为占地10万平米的岛屿。

中国在南海打造“沙土长城”？ 海军基地？ 2015年初，中国在同样位于斯普拉特利群岛的美济礁进行填海造地工程。专家表示，近期该岛礁南部的入口扩大，以及中国海军军舰被目击出现在该海域，显示这个岛礁可能被作为军事基地。

中国在南海打造“沙土长城”？ 从岛礁到岛屿 南熏礁的重大工程始于2014年，目前已经填海造出11.4万平方米土地。卫星图片显示出岛礁上的工程进展迅速。2014年3月时（左图）该海域几乎空无一物，同年8月（右图）已经出现人造岛。

中国在南海打造“沙土长城”？ 军事要塞 “亚洲海洋透明计划”指出，中国自2003年在南熏礁已设有守备部队。南熏礁上还设有一个大型补给平台可供船只停靠。专家表示，岛礁上新设的方形建筑可能为防空观测台。

中国在南海打造“沙土长城”？ 填海造地的制式流程 如图所示，填海造地的工程首先得从海床挖出沙土并堆置在礁石上。等到土地高于水平面，遮挡住底部的礁石后，再将表面的沙土推平。施工人员接着会以水泥护栏环绕人造岛的四周，防止海水侵蚀或风暴潮，接着展开建设工程。

中国在南海打造“沙土长城”？ “沙土长城” 中国对蕴含丰富石油和天然气资源的南中国海多数海域提出主权申索，每年价值约5万亿美元的贸易商船会经过该海域。美国太平洋舰队司令近日表示，中国正在南中国海“建造沙土长城”，引发外界对其主权目的的严重担忧。北京则称对南中国海的主权声明有历史基础，反对美方介入。 作者: Gabriel Domínguez



岸田政府目前正在修訂其國家安全戰略和中長期防務政策，並正在考慮允許採取先發制人的打擊，這是對日本戰後僅能自衛的原則的重大轉變。有批評者認為，先發制人可能違反日本的和平主義憲法。此外，包括韓國在內的許多亞洲鄰國在20世紀都是日本侵略的受害者，日本試圖增加其軍事存在和預算可能成為敏感問題。

日本共同社報導，岸田週日（6日）在「出雲」號上發表談話時明言，日本將堅持戰後作為和平國家的道路。他表示：「將保證透明性，向國民和國際社會詳細說明安保相關的舉措。」

（日本共同社、路透社、美聯社等）

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