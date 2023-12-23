日本明年国防预算创纪录 将向美国出口导弹

（德国之声中文网）根据日本内阁周五（12月22日）最新敲定的2024财年预算案，日本明年的国防军事预算将较前一年度的6.8万亿日元增加16%以上，达7.95万亿日元（约560亿美元）。

日本2024财年的国防预算将于明年3月开始执行。日本首相岸田文雄政府在2022年底通过了一系列新版国家安全战略，本次预算案同时呼应了该战略中的五年军事防卫计划。

高额的国防预算案是112.7万亿日元国家预算计划的一部分，仍需经由国会批准始能正式生效。不过，这一宣布标志着日本在很大程度上打破了二战后限制仅在自卫范围内使用武力的原则。

由于面临来自朝鲜的威胁，日本注入资金的目的是希望加快部署远程巡航导弹。此外，随着日本军队越来越多地与盟国合作并承担更多进攻性任务，本次通过的预算还将进一步强化军队，配备包括F-35隐形战斗机和其他美国武器。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



德国国防政策也有类似转变

德国作为二战中的另一个战败国，近几十年来也一直在寻求扩大其现代军事开支和活动。除了过去在科索沃和阿富汗等地的部署之外，去年俄罗斯入侵乌克兰也让德国意识到应该做好相应措施。

此后德国增加了国防预算，若计入不在政府主要预算中的补充资金，2023年德国国防总支出略高于600亿欧元。

德国政府去年通过为联邦国防军设立1000亿欧元的基金法案

日本的新国安战略

去年12月，日本政府通过包含基本外交、防卫政策在内的「国家安全保障战略」等与国安有关的三份文件。除了朝鲜威胁之外，中国近几年来不断加强威慑能力也让日本提高警觉，因此日本在国安战略文件中将中国军事动作称作「最大的挑战」。

文件当中除了载明日本将保有先制性「敌对基地攻击能力」、强化长程弹道导弹的攻击火力等目标外，还计划到2027年花费43万亿日元来加强其军事力量。

此举是自2014年最初放宽武器出口禁令以来的首次重大修订。日本外务省表示，这一变化将有助于加强双边安全合作和印太地区的和平与稳定，但反对者认为，这将让日本制造的武器助长冲突升级。

放松武器出口管制

日本周五也放宽了武器出口管制，这是近10年来日本再次放宽管制。一位日本国家安全官员在内阁批准前告诉法新社，根据新规定，日本「将在外国允许下向许可国运送日本制造的武器和部件」。例如，令日本能够向华盛顿出售其为美国爱国者系统独立生产的导弹。

同天稍晚，日本内阁官房长官林芳正随即宣布，日本将准备向美国运送爱国者防空导弹。林芳正指出：「这对于进一步加强日美同盟具有重要意义。它不仅有利于日本的安全，也有利于更广泛的印太地区的和平与稳定。」

日本官员表示，一旦许可证持有者所在国提出正式请求，就会考虑出口，并补充说，美国是迄今为止唯一提出此类请求的国家。

（美联社、法新社、日经新闻等）

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