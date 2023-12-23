日本明年国防预算创纪录 将向美国出口导弹

日本当局公布了创纪录的国防开支金额，这是自二战后的一次重大转变。除了增加军事预算外，日本还将放松武器出口管制、向美国运送爱国者防空导弹。
（德国之声中文网）根据日本内阁周五（12月22日）最新敲定的2024财年预算案，日本明年的国防军事预算将较前一年度的6.8万亿日元增加16%以上，达7.95万亿日元（约560亿美元）。
日本2024财年的国防预算将于明年3月开始执行。日本首相岸田文雄政府在2022年底通过了一系列新版国家安全战略，本次预算案同时呼应了该战略中的五年军事防卫计划。
高额的国防预算案是112.7万亿日元国家预算计划的一部分，仍需经由国会批准始能正式生效。不过，这一宣布标志着日本在很大程度上打破了二战后限制仅在自卫范围内使用武力的原则。
由于面临来自朝鲜的威胁，日本注入资金的目的是希望加快部署远程巡航导弹。此外，随着日本军队越来越多地与盟国合作并承担更多进攻性任务，本次通过的预算还将进一步强化军队，配备包括F-35隐形战斗机和其他美国武器。
德国作为二战中的另一个战败国，近几十年来也一直在寻求扩大其现代军事开支和活动。除了过去在科索沃和阿富汗等地的部署之外，去年俄罗斯入侵乌克兰也让德国意识到应该做好相应措施。
此后德国增加了国防预算，若计入不在政府主要预算中的补充资金，2023年德国国防总支出略高于600亿欧元。
去年12月，日本政府通过包含基本外交、防卫政策在内的「国家安全保障战略」等与国安有关的三份文件。除了朝鲜威胁之外，中国近几年来不断加强威慑能力也让日本提高警觉，因此日本在国安战略文件中将中国军事动作称作「最大的挑战」。
文件当中除了载明日本将保有先制性「敌对基地攻击能力」、强化长程弹道导弹的攻击火力等目标外，还计划到2027年花费43万亿日元来加强其军事力量。
此举是自2014年最初放宽武器出口禁令以来的首次重大修订。日本外务省表示，这一变化将有助于加强双边安全合作和印太地区的和平与稳定，但反对者认为，这将让日本制造的武器助长冲突升级。
日本周五也放宽了武器出口管制，这是近10年来日本再次放宽管制。一位日本国家安全官员在内阁批准前告诉法新社，根据新规定，日本「将在外国允许下向许可国运送日本制造的武器和部件」。例如，令日本能够向华盛顿出售其为美国爱国者系统独立生产的导弹。
同天稍晚，日本内阁官房长官林芳正随即宣布，日本将准备向美国运送爱国者防空导弹。林芳正指出：「这对于进一步加强日美同盟具有重要意义。它不仅有利于日本的安全，也有利于更广泛的印太地区的和平与稳定。」
日本官员表示，一旦许可证持有者所在国提出正式请求，就会考虑出口，并补充说，美国是迄今为止唯一提出此类请求的国家。
（美联社、法新社、日经新闻等）
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