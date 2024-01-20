 日本无人探测器成功登月 但太阳能电池出故障 | 科技环境 | DW | 20.01.2024

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科技环境

日本无人探测器成功登月 但太阳能电池出故障

日本宇宙航空研究开发机构表示，其小型无人探测器「月球狙击手」成功在月球着陆。日本由此成为第5个将航天器送上月球的国家。不过日方也表示，由于太阳能电池的问题，「月球狙击手」面临电力不足的问题。

日本宇宙航空研究开发机构表示，精准着陆技术或将成为未来探索月球丘陵极地的强大工具

日本宇宙航空研究开发机构表示，精准着陆技术或将成为未来探索月球丘陵极地的强大工具

（德国之声中文网）日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）周五（1月19日）表示，其小型登月探测器SLIM已在月球表面着陆，但飞船的太阳能电池没有发电。

日本小型登月探测器SLIM又被称为「月球狙击手」，此次的主要目标是尝试史无前例的「精准」着陆，误差范围在预定目标100米内，有别于传统的数公里精确度。

研究人员表示，他们仍需要分析着陆的精准度。

太阳能电池发生故障

JAXA表示，着陆后已建立通信，但太阳能电池未产生电力。根据该机构的说法，探测器已经发射，数据正回传至地球。

日本宇宙航空研究开发机构所长表示：「SLIM目前仅靠电池运行，我们正优先将数据传输到地球上。」

日本成为全球第五个实现月球软着陆的国家

SLIM配备缓冲撞击垫，降落在靠近月球赤道名为Shioli的陨石坑附近，靠近一个火山岩覆盖区域。该探测器于去年9月初发射升空。

格林威治标准时间周五15时，探测器开始20分钟的下降过程，从15公里高空动力下降，过程包括一个短暂的上升阶段，随后靠近月球降落。飞船从离地7公里处开始完全垂直下降。在下降过程中，飞船扫描了潜在着陆点，以寻找可能危及平稳着陆的岩石和巨石。

继美国、苏联、中国和印度后，日本成为全球第五个实现月球软着陆的国家。

更多阅读：俄“月球25”探测器坠毁月表

靠月亮发大财？并非白日做梦！

此次降落有何特别？

JAXA指出，该航天器的着陆技术能够让探月任务「降落在我们锁定之处，而不是容易降落的地方」。探测器SLIM可能成为未来探索月球丘陵极地的强大工具。这些地区是水、氧气和可能的燃料等维持生命所需资源的潜在来源。

该机构表示，需要一个月的时间来验证探测器SLIM是否实现了高精准着陆。

日本前几次登月尝试都以失败告终，包括去年参与美国「阿尔忒弥斯」计划发送的一艘名为「Omotenashi」的超小型探测器，但该探测器失去了联系。

2023年4月，日本初创公司ispace雄心勃勃地挑战成为第一家登月的民间企业，但最终失败。

2023年8月，印度「月神-3 号」探测器在月球南极着陆，印度总理莫迪称之为印度航天事业「历史性的一天」。印度已宣布计划在2040年前建立一个空间站。

更多阅读：谁可以拥有月球，或者它的一部分？

（路透社、美联社）

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月球属于谁?

 

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