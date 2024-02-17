日本新型火箭试飞成功 将参与探月

（德国之声中文网）当地时间2月17日上午9点22分，H3运载火箭在日本南部的种子岛航天中心发射升空。火箭成功释放一枚小卫星后，航天中心的科学家们欢呼雀跃、相互击掌拥抱。十多年来负责新型火箭研发的日本宇宙航空机构(JAXA)研究员冈田匡史在随后的新闻发布会上说："新生的H3火箭刚刚发出第一声啼哭。我们需要尽快开始为下一次H3发射任务做准备。"

按照计划, H3火箭将替代已经服役二十余年的H-IIA型，后者仅剩两次发射任务就将宣告退役。H3的成功试射，也避免了JAXA像欧洲空间局一样陷入"无箭可用"的尴尬境地。欧洲空间局的阿丽亚娜5型火箭去年7月退役后，原定2020年首飞的阿丽亚娜6型火箭进度大大落后，最新说法是争取在2024年内发射。

在去年3月的试飞中，H3火箭的二级发动机点火失败，迫使地面控制人员在升空14分钟后摧毁火箭。五个月前，JAXA的小型火箭艾普斯龙也没能成功试射。进入2024年，日本的航天事业似乎回到了正轨。就在不久前，日本的一枚探测器成功实现了在月球软着陆，让该国成为了继美国、苏联/俄罗斯、中国、印度之后第五个实现这一成就的国家。

新型H3火箭长63米，能携带6.5吨的有效载荷。新火箭采用了更为简单的结构，并大量使用汽车级电子设备，JAXA希望能够籍此将单次发射成本降低至50亿日元（约合3300万美元），仅为H-IIA的一半。

火箭制造商三菱重工希望，低廉的发射成本也将赢得国际客户的青睐。日本国内已有约20枚航天器预定了在2030年前由H3火箭发射，其中包括2025年发射日本印度联合研发的月球探测器LUPEX。此外，H3今后还将为美国主导的阿尔特弥斯探月计划发射货运飞船。三菱重工表示，该公司的长远目标是每年发射8到10枚此型火箭，但公司目前的产能暂时只有每年5到6枚。

（路透社等）

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