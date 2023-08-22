日本敲定24日排放核廢水：如何面對反對聲音？

（德國之聲中文網）日本政府8月22日於首相官邸召開相關閣僚會議，包括首相岸田文雄、經濟產業大臣西村康稔、復興大臣渡邊博道等皆出席。岸田首相於會中表示，在「天氣和海洋條件不干擾」的情況下，於本月24日開始排放含有輻射性物質「氚」，經過大量稀釋的核廢水進入海洋。

自民黨幹事長茂木敏充，則是於22日午後的記者會上稱政府是「做出適當地判斷」。隨後並稱「如果不進行廢爐作業，福島的重建和復興就不會取得進展。希望在今後能持續根據科學，以及注意相關風評受影響等對策之下，大家持續努力」。

然而，在野黨對此則表示異議。共產黨主席志位和夫在X（前推特）上推文表示政府政策「絕對不可接受」。 社會民主黨黨魁福島瑞穗則批評稱，「試圖把出於政治性目的的放射性物質故意散佈到『大家的海』中，是不可原諒的」。

另一方面，日本維新會政調會長音喜多駿則於X推文稱，「我們將盡最大努力支持訊息傳播，防止謠言所造成的損害」，與執政黨站在同個立場。

有關日本政府的核廢水排海計畫，國際原子能機構（IAEA）曾於7月發表報告，稱日本的排放計畫是「符合國際安全標準」。綜合這份報告後，日本政府近一個多月持續在向日本漁業人員、以及其他國家領袖進行說明，試圖尋求理解。

如何說服亞洲近鄰？

排放廢水除了引發當地漁業者、以及在野黨的批評外，可預期鄰近的俄羅斯、中國大陸及香港等，將會對此提出強烈抗議。

先前香港當局已經表示，如果排放廢水，將會限制至少日本十個縣的水產品進口。而在日本確定方針後，香港特首李家超也率先表態，將對日本水產品實施管制措施。

對於亞洲國家的擔憂，如何取得中國大陸、台灣、韓國與香港信任，政府相關人士針對德國之聲提問時表示：「我們會加強對各國的盡力說明，特別是兩國的外交場合，我們都不會放棄溝通機會，網站也會用各語言說明」。

該政府相關人士也稱，就算是真正排放後，日本也將會持續接受IAEA指導，並與東京電力等一起進行即時觀察，定期將觀察報告數字與影響分析等，跟國民與各國報告，以全人民的健康福祉考量。該人士稱，他們有信心讓每個人與每個國家都安心。

該人士並表示，日本政府會履行定期跟國際社會報告義務，稱這也是對付假訊息擴散，提高透明性的「必要動作」，企圖展示日本官方的決心。另位東京電力相關人士則稱，24日的排放計畫，會依據當地天氣狀況，最後開會後跟大家通報，也會檢附圖片與影片，力求全透明化。

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當地漁業者稱「破壞承諾」

縱使岸田文雄先前稱，就算核廢水排放海洋，對於相關影響。政府會保證承擔一切責任，但是當地民眾針對風評可能受損，擔憂民生經濟遭到打擊的擔憂等從未停過，也有民眾批評「破壞過去承諾」。

日本《時事通信》訪問當地新地町71歲的漁民小野春雄，他稱「各大臣和首相只與少數從事漁業的人士進行交談，直到最後他們都沒有取得大多數當地漁民的理解」。小野批評政府「違背承諾」，在還沒有取得大多數相關人士理解下就排放。他稱：「對於從事漁業人士來說，排放處理水只有缺點，絕對會掀起不購買（魚）行動」。

日本衝浪聯盟福島分會會長，在當地磐城市經營一家衝浪店的猪狩優樹則認為，「關於（處理水）安全性的討論已經結束」。 不過他也擔心衝浪客會減少，他稱「有很多人遠道而來這衝浪，對這些來客的說明等似乎都還不夠」。

不單是漁業，對從事農業的人來說，排放核廢水也讓他們擔心農業受影響。當地伊達市內生產柿干的農民佐藤潤哉就對日本記者表示，「感覺這次排放將持續一段時間。希望東京電力對他們的行為表現出真誠的態度、讓民眾更易於理解」。

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



學者呼籲政府需全力說明

岸田文雄於24日的會中強調，將設立針對漁業事業的永續基金，讓漁民們能夠安心繼續捕魚。岸田稱「即使需要很長時間，甚至數十年，政府都會承擔起責任，直到處理水的作業處理完畢」。

然而，當初2011年三一一大地震發生後，部分的近海直到最近才重新開放捕撈，如果決定排放廢水，將會再度打擊當地漁業生態。經濟產業大臣西村康稔，先前在7月11時也跟當地漁業者表示，對於名聲受損等對策，已經編列800億日圓（約5.5萬美元）當作可活用基金，但如何補償，還沒有統一方案。

日本東海大學海洋學部教授山田吉彥，於網路發表評論稱。「（排放決定）要讓所有人都同意並不容易。考慮到將處理水留在陸地上也存在風險，將處理後的水稀釋排放到海洋中確實是有效的解決方案。這是考慮到海水總量、波浪和洋流流動性的結果，有必要做出決定」。

山田也建議「日本政府應盡快處理名聲受損的問題，從各方面研擬對策，媒體也需要在名聲受損議題上給予足夠關注，謹慎處理議題。未來除了福島的處理水，包括其他核電廠產生的氚等都需要一起考慮處置方案，政府應提出下一階段的保護海洋環境方案」。

東京大學教授岡本孝司則站在正面角度稱「安全性上是完全可以保證的。東京的河川中也含有氚。即使是自來水，也都含有極少量的氚。其數值為0.1至1 Bq/L，對生活是毫無影響。 與世界衛生組織（WTO）規定相比，量已經很小，對健康不會影響」。岡本認為問題仍是在於名聲受損部分，政府如何善盡說明職責才是重點。

對於日本政府排放廢水的勢在必行，將來亞洲各國如何因應，將成為關注焦點。

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