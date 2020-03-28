 日本政府: 暂无计划实施紧急状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

日本政府: 暂无计划实施紧急状态

尽管感染病例不断增加，安倍晋三首相面临的压力越来越大，但日本政府发言人周一仍表示，该国暂无从四月起实施紧急状态的计划。

Japan Tokio | Shinzo Abe nimmt über Videoübertragung an dem G20 Gipfeltreffen teil (Getty Images/Japan's cabinet Public Relations/AFP)

日本首相安倍晋三与G20首脑举行视频峰会（3月26日）

（德国之声中文网）尽管没有实施严厉的封锁及停摆措施，迄今为止，日本仍得以有效控制疫情，没有出现类似欧洲和美国那样爆炸式扩散局面。

但是，随着本周一新增病例急剧增多，以及深受民众爱戴的"喜剧王"志村健因感染新冠病毒去世，更多的东京民众宁愿留在家中已规避感染风险。日本一位著名医生呼吁安倍首相尽快采取措施，以免陷入"为时已晚"的尴尬境地。

周一，东京都知事小池百合子在一次新闻发布会上再度呼吁民众尽量减少社交活动。NHK报道称，上周她就曾呼吁民众除非迫不得已，周末尽量不要外出。日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上表示："有关日本计划从4月1日起实施紧急状态的说法并不符合事实。"

《朝日新闻》周一报道称，为了避免境外输入病例，日本将禁止美国、中国、韩国以及大多数欧洲国家的公民入境。但日本外务省一名发言人则表示，目前并没有就禁止入境的问题做出任何决定。

Coronavirus Japan Tokio Berufspendler am Morgen (Getty Images/T. Ohsumi)

东京的上班族依然摩肩接踵

日本医师会理事釜萢敏（Satoshi Kamayachi）在一次电视台转播的新闻发布会上呼吁安倍首相尽快宣布紧急状态，以免事态发展到不可救药的地步。他说："如果等到病例爆炸性增长再宣布紧急状态，一切就为时过晚了。"日本内阁官房长官菅义伟则表示，安倍首相周一晚间计划同世卫组织总干事谭德赛通话，但这次通话和是否实施紧急状态毫无关联。即使日本实施封城措施，也将会有别于欧美国家的类似举措。依照日本法律，地方当局只能建议居民待在家里，但相关建议并不具备法律约束力。

日本首相安倍晋三承诺将采取前所未有的措施，以缓解新冠疫情对日本经济的影响，动用资金的规模将会超过全球金融危机时的刺激措施。截至周日，疫情已经造成日本近1,900人感染，56人死亡。这还不包括上月滞留东京附近的一艘邮轮上的712名确诊病例和10名死亡病例。 NHK周日报导称，东京确认新增新冠病例68例，创单日最高增幅记录。

 

达扬 / 乐然 (路透社)

 

DW.COM

终究还是办不成！东京奥运会推迟一年

全球新冠确诊案例周一超过35万，世卫秘书长谭德赛表示，这样的传播速率令人心碎，并再次呼吁各国提升测试病人的数量。与此同时，英国与法国都为了抑制新冠疫情，宣布实行严格的封锁计划。而日本则宣布，因疫情原因计划将东京奥运延迟一年。 (24.03.2020)  

网上拍卖口罩 日议员被批后道歉

新冠病毒危机之际，日本一地方议员在网上拍卖口罩，引发激烈争议。他已因自己的行为道歉。 (09.03.2020)  

钻石公主号2人死亡  日本防疫能力遭批

钻石公主号2名日本新冠肺炎患者死亡。周三这艘邮轮的隔离期结束，第一批人获准下船，但是在船上的确诊病例却仍继续增加。日本传染病专家用影片披露了船上"不专业"的防疫措施，就连他都感到害怕。 (20.02.2020)  

相关内容

USA New York | Coronakrise: Times Square

美新冠病例破10万 世卫：研发疫苗需1年以上 28.03.2020

美国感染人数激增，新冠病毒感染人数逾10万例，同时，德国总理办公室主任布劳恩表示4月20日之前不会放松防疫措施。武汉部分铁路和地铁周六恢复通车。世卫组织总干事谭德塞表示，研发疫苗需要1年以上时间。

USA New Yorker Börse an der Wall Street

欧美疫情续升 日本考虑延办奥运 23.03.2020

美国的新冠疫情持续升温，特朗普宣布疫情最严重的三个州很快会宣布进入重大灾难。另一方面，欧洲在多国实行封城与限制行动自由的管制措施后，疫情仍未出现缓和迹象。日本则在坚持奥运如期举办多日后，首次表明奥运有延期举办的可能性。加拿大和澳大利亚已经表示不会在2020年参加东京奥运会。

Japan Tokio Olympia 2020

终究还是办不成！东京奥运会推迟一年 24.03.2020

全球新冠确诊案例周一超过35万，世卫秘书长谭德赛表示，这样的传播速率令人心碎，并再次呼吁各国提升测试病人的数量。与此同时，英国与法国都为了抑制新冠疫情，宣布实行严格的封锁计划。而日本则宣布，因疫情原因计划将东京奥运延迟一年。

广告

媒体看中国

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (Reuters/F. L. Scalzo)

德语媒体：救人者依然不能不究动机

中国正在积极向欧洲国家提供援助。《法兰克福汇报》指出，中国固然为全球防疫做出了许多贡献，但是这绝不能成为中国体制比西方民主更优越的理由。《时代周报》则警告，接受了中国援助的欧洲人千万不能天真地以为北京没有政治动机。  