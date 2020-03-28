日本政府: 暂无计划实施紧急状态

（德国之声中文网）尽管没有实施严厉的封锁及停摆措施，迄今为止，日本仍得以有效控制疫情，没有出现类似欧洲和美国那样爆炸式扩散局面。

但是，随着本周一新增病例急剧增多，以及深受民众爱戴的"喜剧王"志村健因感染新冠病毒去世，更多的东京民众宁愿留在家中已规避感染风险。日本一位著名医生呼吁安倍首相尽快采取措施，以免陷入"为时已晚"的尴尬境地。

周一，东京都知事小池百合子在一次新闻发布会上再度呼吁民众尽量减少社交活动。NHK报道称，上周她就曾呼吁民众除非迫不得已，周末尽量不要外出。日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上表示："有关日本计划从4月1日起实施紧急状态的说法并不符合事实。"

《朝日新闻》周一报道称，为了避免境外输入病例，日本将禁止美国、中国、韩国以及大多数欧洲国家的公民入境。但日本外务省一名发言人则表示，目前并没有就禁止入境的问题做出任何决定。

东京的上班族依然摩肩接踵

日本医师会理事釜萢敏（Satoshi Kamayachi）在一次电视台转播的新闻发布会上呼吁安倍首相尽快宣布紧急状态，以免事态发展到不可救药的地步。他说："如果等到病例爆炸性增长再宣布紧急状态，一切就为时过晚了。"日本内阁官房长官菅义伟则表示，安倍首相周一晚间计划同世卫组织总干事谭德赛通话，但这次通话和是否实施紧急状态毫无关联。即使日本实施封城措施，也将会有别于欧美国家的类似举措。依照日本法律，地方当局只能建议居民待在家里，但相关建议并不具备法律约束力。



日本首相安倍晋三承诺将采取前所未有的措施，以缓解新冠疫情对日本经济的影响，动用资金的规模将会超过全球金融危机时的刺激措施。截至周日，疫情已经造成日本近1,900人感染，56人死亡。这还不包括上月滞留东京附近的一艘邮轮上的712名确诊病例和10名死亡病例。 NHK周日报导称，东京确认新增新冠病例68例，创单日最高增幅记录。

达扬 / 乐然 (路透社)