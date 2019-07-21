 日本政府批准“人兽杂交”胚胎 | 科技环境 | DW | 31.07.2019

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科技环境

日本政府批准“人兽杂交”胚胎

研究人员希望通过动物为人类培育替代器官。现在，日本允许进行所谓“人兽杂交”胚胎孕育的首次实验。

Ratten-Embryo Symbolbild (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

日本将开始将人体干细胞移入的动物胚胎，并由动物代孕的实验。

 （德国之声中文网）-日本研究人员获准开始进行通过动物培育人体器官的实验。日本科学部的相关部门为开始这项研究开放了绿灯。日本科学部的Ayako Maesawa周三（7月31日）在东京向德新社证实，日本将开始将人体干细胞移入的动物胚胎，并由动物代孕的实验。不过只有东京大学获准开展这项研究。研究的目的是今后能够将由人类细胞形成的器官最终移植到人体内，帮助那些迄今无望地等待器官捐献的患者。

培育出可以用于人体移植的器官

东京大学的研究小组现在想将所谓的诱导多能干细胞（iPS细胞）植入啮齿动物的胚胎。这些胚胎是经过人为基因变异的，所以没有自己的胰腺。日本科学部的发言人说，可以预见胚胎发育过程中将长出人类的胰腺。

胚胎由动物"代孕"。动物怀孕期间还需观察人体干细胞是否扩散到动物体内的其它地方。科学部的发言人说，之后发育到足够程度的胚胎将被杀死。

此外海计划，将诱导多能干细胞（iPS细胞）移入猴子和猪的胚胎中繁育。但是，这些胚胎不会通过动物代孕，培育这些胚胎的目的仅仅是为了弄清iPS细胞所占的比例。直到今年春天，日本还禁止这样的杂交胚胎的孕育。主要原因是出于对"人兽杂交"道德伦理的担忧。

但是，日本科学部现在取消了限制，允许将人类干细胞移入动物体内。有关部门得出的结论是：产生"人兽杂交"物种的风险，从技术上来说相当于零。

李京慧/叶宣（德新社）

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