 日本政府发钱鼓励多生孩子 | 文化经纬 | DW | 08.01.2023

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文化经纬

日本政府发钱鼓励多生孩子

为了阻止全国人口出生率的急剧下降，日本政府正计划增加新生儿夫妇的育儿补贴。批评者认为，只顾扔钱是一种不接地气的措施，不能解决根本问题。

Symbolbild Japan Geburtenrate

（德国之声中文网）为了阻止全国人口出生率的急剧下降，日本政府正计划为新生儿妇再提供8万日元（大约592美元）的补贴。但批评者说，当此物价飞涨和收入停滞中挣扎之际，8万日元只是杯水车薪而已，不足以说服人们生一个孩子。

还有人指出，简单地把钱扔在这个问题上，正如过去反复尝试过的那样，不太可能成为解决方案。

目前，日本的新生儿父母在孩子出生时可获得42万日元的一次性补贴。负责医疗卫生和社会保障的厚生劳动省已建议将这一数字提高到50万日元。据了解，新的补贴方案将在下一个财政年度开始时，即2023年4月1日开始实施。

人口出生率跌跌跌

这一举措是在令人担忧的最新日本人口统计数据发表之后提出的。

2021年日本人口数为1.257亿，比2017年的峰值1.28亿有所下降。而在新冠疫情爆发之前，医学杂志《柳叶刀》的一项研究预测，到本世纪末，日本的总人口将缩减到5300万人。

近几十年来，日本人一直选择晚婚晚育，这在很大程度上是出于经济上的考虑，是一个有意做出的决定。

鉴于疫情带来的困境以及乌克兰战争对全球经济的影响，这一数据看起来已经相当可观了。

根据厚生劳动省在9月中旬发布的数据，今年前六个月只有384,942名婴儿出生，比去年同期下降了5%。

该部门预计，今年全年的新生儿总数将低于去年的811,604人，几乎可以肯定低于80万人，这将是自1899年中央政府开始收集发布数据以来的第一次。

养娃太花钱了

来自东京的家庭主妇绫子（Ayako）说："当我的儿子出生时，政府给我们的钱肯定是有帮助的，我们很感激，但它仍然不足以支付我所有的住院费用。"她不愿透露自己的姓氏。

绫子的情况在一定程度上因为她需要剖腹产而变得复杂。但据《每日新闻》报道，在日本生孩子的平均费用在47.3万日元左右。

"我们曾讨论过再要一个孩子，我们也想这样做，但目前我和我丈夫的结论是，这真的不可能。"绫子告诉德国之声，"我想说的是，80,000日元会很有用，但这在现实中能管多久呢？"

"婴儿需要衣服和食物。而且他们很快就长大了，需要的东西更多。"她说，"我请假带娃，这影响了我们的收入数额。虽然我的丈夫有一份稳定的工作，收入与疫情前一样，但最近几个月日用食品和燃料等方面的成本一直在急剧上升。"

老龄化是日本社会的主要问题之一。

老龄化是日本社会的主要问题之一。

政府的措施太短视

日本国家政府、地区政府和许多地方政府都提出了旨在鼓励生育的激励措施--包括提供汽车，甚至在人口减少严重的农村地区提供免租金的房屋--但大多数只是承诺给钱。

京都同志社大学的分析师和经济学教授滨纪子(Noriko Hama)说，这是一种短视的措施，未能解决当今日本年轻夫妇面临的更广泛问题。

"这不会神奇地解决日本作为一个国家所面临的问题。"她说："这不是一个仅仅向年轻夫妇扔钱就能让他们多生孩子的问题。这是一个社会基础设施薄弱的问题，让人们有足够的安全感去生孩子。"

她指出，"目前，人们对他们的育儿环境不满意，除非这种情况得到改善，否则出生率将不会恢复。"

滨纪子教授指出，日本的托儿所长期以来一直缺少为上班族父母提供的名额，原因是

孩子太少，这很有讽刺意味。而学校的活动、运动项目和课外小组也要花钱。

政府什么时候能接地气？

一个主要的成本与孩子的额外课程有关。上这些学校才能确保孩子进入一所好高中，然后升入一所好大学。

在日本，高等教育通常持续四年，可能是家庭资源的主要消耗时期，即使孩子勤工俭学也会入不敷出。

滨纪子教授说，由于十多年来工资基本没有变化，而日常费用随着通货膨胀而上升，现在压力比以往任何时候都大。

"典型的情况是，又有一个政府提出方案：在这个问题上投入足够的资金，那么问题就会迎刃而解。"她说，"我想他们完全脱离了普通日本人的现实，没有感受到他们的不安全感、恐惧和需求。"

她认为，"除非我们有一个确实意识到公众需求的政府，否则这种情况将永远不会改变。"

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