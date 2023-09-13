日本提升与台湾防务合作 可能触怒中国

（德国之声中文网）由于日台之间并无正式外交关系，驻台北的日台交流协会一直是事实上的双边关系机构。该协会的主要职务迄今一直由调任的日本外务省以及贸易部官员担任，外交武官的角色也始终由退役的日本自卫队军官代行，从而避免与中国的争端。

现在，一名不愿具名的消息人士告诉路透社，日本防卫省指派了一名官员与他一同加强信息搜集工作并与台湾军方沟通。

另一名知情人士指出，该举动也是日本加强对台湾支持的"象征"，因为"台方一直在要求一名日本在职国防官员来填补这一职位"。

日方担心触怒北京

日本媒体去年就曾报道过这一计划。不过据消息人士透露，媒体披露后，该计划一度被喊停。这凸显了东京对北京反应的忌惮。

日本防卫省表示，只会与台湾建立"非官方"的往来。这也是1972年的《中日建交公报》，日方承认北京为代表中国的唯一合法政权，与台湾只保持非官方关系。

台湾外交部拒绝就日本派遣在职官员担任事实上的外交武官之计划进行置评，只是简短地表示将继续与日本等"志同道合的伙伴"深化合作。

刚刚上任的中国国台办发言人陈斌华则在9月13日的新闻发布会上强调，北京反对与中国建交的国家与台湾地区"进行任何形式的官方往来"，并敦促日方"汲取历史教训，恪守一个中国原则……在台湾问题上谨言慎行"。

日本加强军备

近年来，中国不断在台湾周边海域加大军事压力，东京方面对此感到担忧。日本领土距离台湾岛最近只有约一百公里（与那国岛），东京担心被卷入台海冲突。向日本供应石油的海上航线也大多在台海周边。

就在9月11日，台湾军方通报称，中国海军"山东号"航母编队通过了距离台湾海岸线约60海里的水域前出西太平洋。正是处于对此类行动的担忧，日本被呼吁加强与台湾的防务合作，其中也包括直接的军事往来，这有助于东京制订应急预案。

然而，北京方面很可能会把任何日台关系的升级视为干涉中国内政。

就在去年年底，日本政府公布了二战结束以来最大规模的军备建设计划，国防开支在五年内翻倍，以采购远程导弹、囤积弹药与零备件，并斥资研发先进战斗机。在一同发布的国家安全评估中，岸田文雄内阁还强调，台海和平攸关全球的稳定。

中国方面则斥责日本以及美国等其他西方国家依然采取所谓的"冷战思维"。

今年8月，日本前首相、现任国会议员、自民党副总裁麻生太郎到访台湾并会晤总统蔡英文。在当地的一个论坛上，麻生太郎说，日本需要表现出"为台湾而战的决心"。北京方面则警告称，该言论"损害了中日关系的政治基础"。

囿于"一个中国政策"，1972年后日本政府高官从未到访过台湾。不过近期已经有多名国会议员前往台湾以示支持。

（路透社）

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