日本推出追加预算 防卫支出创新高

（德国之声中文网）据共同社报导，日本计划在追加预算中至少拨款7700亿日圆(67.4亿美元)用于国防，该预算案将是周五计划出台的经济提振方案的一部分。

共同社称，这一数额将远超2019财政年度4300亿日圆的防卫预算，是迄今为止日本追加预算中用于防务的最高数额，将用于增加导弹及军机数量以及在西南部岛屿附近增强防卫能力。观察家们普遍认为，这是日本对中国不断扩充军力以及朝鲜发展导弹计划做出的回应。



长期以来，日本一直承诺国防预算不超过国内生产总值(GDP)的1%，以化解国内外对其军国主义死灰复燃的担心。军国主义曾将日本拖入二战的深渊。

但是，随着人们越来越关注中国在东海海域有争议地区的军事行动，执政的自民党在10月31选举之前就表示，拟将国内生产总值(GDP)的2%或更多用于军事开支。

日本防卫省希望获得经费发展国产隐形战斗机和射程超过1000公里(621英里)的导弹等，同时该国还在打造网络、太空和电磁战能力。

一周前，美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔暱死镫剂挚耍―aniel Kritenbrink）访问东京时表示，美国欢迎日本增加防卫预算的计划。他表示，美国期待日本在安全防卫领域发挥更大作用。

日本计划加强与美国、英国和澳大利亚等盟友的关系，前首相安倍晋三周五参加一个由澳洲智库组织的在线研讨会时重申了这一点。安倍晋三去年辞任日本首相，但在自民党内仍有影响力。安倍晋三表示："鉴于区域安全环境日益严峻，有必要将日澳双边安全和防务合作提升到一个新的水平。"印度总理莫迪也在会上发言。安倍晋三说，日本应与美国、英国和澳洲等AUKUS安全伙伴在人工智能、网络能力和量子技术方面进行合作。AUKUS协议被广泛认为是对中国在该地区军事力量提升的回应。



新首相岸田文雄此次推出的56万亿日元创纪录预算计划，主要目的是缓解新冠疫情对日本经济的冲击。日本政府将于周五晚些时候公布这项预算计划的具体内容。

（路透社，共同社）

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