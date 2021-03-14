日本拟排福岛核废水入海 渔民强烈反弹

（德国之声中文网）日本媒体指出，日本政府计划在2年后将福岛核灾产生的核废水稀释排入海中。日本放送协会NHK报道，日本政府最快4月13日将敲定将核废水排入海洋，核废水浓度将稀释至国际排放标准的40分之1，排放过程可能持续多年。

2011年3月，9级强震以及伴随而来的海啸使福岛第一核电站严重受损，三个反应堆融毁。为冷却反应堆，必须持续用冷水降温。日本有关如何处理冷却产生的含氚核废水的讨论已维持数年。

虽然日本政府强调，水中低浓度的氚即使被饮用也不会对人体健康构成威胁，但仍引起日本环保活动人士、渔民以及周边邻国的中韩等国的高度关注。

在福岛核灾后，尽管有关单位进行了多重食品安全测试，但福岛灾区的海鲜及农产品形象仍受到重创。如今渔民及农民担忧，一旦排放废水，消费者未来将不敢使用灾区的农渔业产品。

共同社指出，福岛核灾10年后，中国、韩国及其他15个国家和地区仍对日本农产品及渔业产品实施进口限制。

日本首相菅义伟周三与日本全国渔业协同组合联合会会长岸宏举行会谈。菅义伟表示，政府将在近日决定如何排放废水。他在会晤后告诉记者：“释放废水是重建福岛无可避免的任务。”

岸宏则坚决反对政府的提案，并要求政府就如何解决渔业受创进行说明。日本政府表示将尽最大努力支持当地渔业并提供补偿。

日本政府负责处理福岛核污水的一个委员七年来不断讨论，如何在不损害福岛及当地渔民和其他产业形象的前提下，处理福岛的核废水。该委员会去年表示，将废水排入海中或大气是“最现实的选择”，但排入海中较为理想。

共同社引述日本政府称，福岛储水设施的存放容量最早在明年秋天就将达上限，无法再继续推迟相关决定。日方也强调，该地需要腾出空间作为储存受损反应堆燃料残渣等用途，以在30年内完成核电厂除役作业。

中韩呼吁日本谨慎决策

中国本周呼吁日本政府慎重决策福岛核污水的处理方案。中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上表示：“日本政府应当秉持对本国国民、周边国家以及国际社会高度负责的态度，深入评估福岛核电站含氚废水处理方案可能带来的影响，主动及时地以严格、准确、公开、透明的方式披露信息，在与周边国家充分协商的基础上慎重决策。”

韩国外交部则在声明中表示，韩国政府始终强调日本应公开透明地告知如何处理废水的信息。声明也补充道，韩方将继续与日本、其他国家及国际原子能机构（IAEA）就此事进行密切讨论。

自2011年311福岛核灾发生后，冷却用水不断从损坏的主要安全壳泄漏至建筑的地下室。为了填补流失的冷却水，必须继续注水进反应堆，冷却残留其中的燃料。使用后的冷却水被抽出进行处理后，一部份回收继续作为冷却用途，剩余的废水则被储存在约1000个水槽中。

福岛核电站所隶属的东京电力公司（TEPCO，简称“东电”）表示，核电厂已经累积约124吨核废水，储水槽的137万吨容量将在2022年达到极限。东电以及日本政府官员都强调，除了氚以外的多数放射性物质都可以通过过滤减少到安全范围，而现有技术虽然无法将氚从水中去除，但少量的氚对人体无害。专家指出，只有非常高浓度的氚才会对人体产生危害，而全球各地的核电厂皆定期将处理过的废水排入海洋中。然而，一些科学家表示，低量含氚的核废水在大量排出后，对海洋生物的长期影响暂时未知。

日本正寻求国际原子能机构参与安全评估及监控，以提升透明度并博得公众信任。

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