日本护卫舰“误入”中国领海？北京要求彻查

本月初，日本海上自卫队罕见驶入中国领海，日媒消息称可能是“误入”。但另一方面，中国海警船也在主权争议岛屿附近多次驱离日本船只，中日之间的冲突热点似乎仍暗潮汹涌。

（德国之声中文网）日本共同社週四（7月11日）引述外交人士消息指出，7月4日曾有一艘日本海上自卫队的护卫舰短暂驶入浙江附近的中国领海；在它接近12海里的领海范圍时，中方多次对其发出警告，但日方加速驶入了中国领海，停留20分钟左右。

据中国官媒央视报道，中国外交部发言人林剑11日形容日方船舰的举动“违法不当”，中方已提出严正交涉。林剑说日方“称系技术性失误”，并要求日本彻查、承诺类似事件不再发生。

该船名为“凉月号”，当时的任务是在公海上监控中国的军事演习动态。在凉月号驶入中国领海的前一天，浙江海事局曾发布公告，在钱塘江口附近划定范圍举行实弹射击，禁止船只4日6时至5日22时期间驶入该特定海域。

共同社报道称，日本自卫队船舰驶入中国领海相当罕见。过去日本也曾派遣自卫队船舰在东海监控中国航空母舰辽宁号的动向，但这类任务通常会远离中国领海。

日本外交人士还透露，在此事件中，双方都没有使用去年设置的防务热线来沟通，引发外界质疑热线在危机管理中是否有效。11日的记者会上，日本官房长官林芳正称不评论自卫队的运作，避而不谈此事件相关细节。

中国和日本之间的防务热线自去年5月起正式启用，日相岸田文雄去年11月曾对此表示乐见，并强调沟通的重要性。 图像来源: daniel0Z/Zoonar/picture alliance

这次事件发生之后，中日之间曾举行非正式的谈话，其中有日本官员称此事可能是“程序上的失误”。不过，知情的中国人士说，中国政府认为日本此举是“蓄意挑衅”，目前正搜集、分析相关资讯；另一位中国安全专家则提到日方船员的技术水准，因此对于“误入”的说法表示怀疑。

依照国际法，他国船只有“无害通过”地主国领海的权利，除非它损及地主国的安全。日本依此主张，凉月号经过中国领海并不违法，但中国仍认为日方应照中国国内法规定，事先向中方取得许可。

共同社引述中国外交人士：“我不知道为什么在两国都寻求稳定关系之际，日本却采取这种挑衅之举。”

中国海警船连续203日驶入钓鱼岛海域

事实上，中国的船只也曾驶入日本领海范圍。去年6月，日本防卫省表示有中国海军测量船进入鹿儿岛县的屋久岛沿海，引发日方强烈抗议。

除此之外，在中日两国皆主张主权的岛屿附近海域，双方时常起争端。11日，中国海警局称有1艘日本渔船10日曾“非法进入”钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）海域，因此中方“依法对其采取必要管控措施并警告驱离”。据共同社报道，日方巡逻船也曾要求中国船只驶离。4日，中国亦曾以2艘日本渔船“非法进入中国领海”为由对其驱离。

共同社指出，今年以来中国公务船驶入尖阁诸岛附近海域天数已达29日，且总计已连续203天出现在该海域，刷新最长连续纪录。

近年来中日关系恶化，主要涉及岛屿主权、福岛核废水（日本称核处理水，中国称核污染水）排海，以及旅日中国学者和日本企业员工接连被中国逮捕等议题。

去年11月亚太经济合作组织（APEC）旧金山峰会期间，中国国家主席习近平与日本首相岸田文雄曾会晤，同意以共同利益为基础，寻求双方“战略互惠关系”；当时岸田呼吁中国应取消对日本水产品的进口禁令，并尽早释放被中国逮捕的日本人。

去年11月17日，中日领袖在美国旧金山会谈约1小时。习近平称台湾等议题“关乎两国关系政治基础”，要求日本“恪守信义”；岸田文雄则表示台海和平稳定对日本及国际社会“极为重要”。（资料照） 图像来源: Kyodo News via AP/picture alliance

日本防卫白皮书关注台海

除领土主权争议外，日本及中国近年来也多是因台海议题发生龃龉。日本内阁会议週五（12日）批准今年度的防卫白皮书。据《日本时报》分析，白皮书提及台海议题的部分，是日本政府迄今发表过最强烈的评价，也是日方第一次称中国对台湾的大规模军演可能“显示至少一部份的北京入侵战略”。

“无法否认的是，由于中方增加这种军事活动，可能加剧中国和台湾之间的军事紧张。”白皮书还写道，不能排除东亚也发生类似于俄罗斯侵略乌克兰的“严重状况”。

2021年，日本首度在防卫白皮书明确提到“台湾稳定”对日本的重要性。

日本把中国在印太区域的军事举动视为重大安全挑战，这也促使日本的安保政策转向，决定逐步提高国防预算至每年国民生产总值（GDP）的2%。在今年的防卫白皮书内，日本还特别以一个章节讨论防卫能力与国防支出。

路透社指出，这次的日本防卫白皮书也谈及中国持续扩张核武库的隐忧，以及朝鲜、俄罗斯对区域安全带来的问题。

（共同社、《日本时报》、路透社等）

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