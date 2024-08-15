日本多名内阁成员战败日参拜靖国神社

本周四（8月15日）是二战结束纪念日，至少三名日本内阁成员前往靖国神社进行参拜。靖国神社在亚洲其他国家被视为日本军国主义发动侵略战争的象征。

（德国之声中文网）8月15日，日本防卫大臣木原稔（Minoru Kihara）、经济安全保障担当高市早苗（Sanae Takaichi），以及经济再生担当新藤义孝（Yasutaka Shindo）前往位于首都东京的靖国神社进行参拜。靖国神社供奉着约250万战争亡灵，其中包括战时首相东条英机在内的14名甲级战犯。高市早苗被视为岸田文雄可能继任者的六人之一。

防卫大臣木原稔在靖国神社发表电视讲话时表示："今天，我要向所有牺牲了宝贵生命的人士表达诚挚的哀悼，并致以最深切的敬意。"

这是自日本首相岸田文雄与韩国总统尹锡悦及美国总统拜登达成深化安全合作协议以来，首次有日本高级政府官员参拜靖国神社。

日本内阁官房长官林芳正（Yoshimasa Hayashi）在例行新闻发布会上表示："我理解他们都是以私人身份参拜神社，政府对此无可置评。" 他说："对任何国家来说，向为国捐躯的人表达敬意都是理所当然的。"

据日本媒体报道，计划在9月卸任的首相岸田文雄没有亲自前往靖国神社参拜，而是以自民党总裁身分自费供奉了祭祀费。

自2013年时任日本首相安倍晋三参拜靖国神社以来，没有在任日本首相参拜过靖国神社。当时的美国总统奥巴马对安倍晋三参拜靖国神社表示失望。

韩国抗议 中国“严肃交涉”

靖国在日文中的意思是"和平的国家"。靖国神社建于1869年，当时日本刚刚走出超过两个世纪的闭关锁国状态。靖国神社的支持者认为，靖国神社纪念的是所有战争中的亡者，而不仅仅是那些被指控发动战争的人。 50岁的参拜者渡边由香（Yuka Watanabe）表示："我们今天能过上幸福的生活，是因为我们的祖先曾上战场作战......我认为我们不应该忘记这一点。"

而曾被日本侵略的中国和曾被日本殖民35年的韩国都认为，靖国神社已成为那些试图美化日本在二战期间侵略行为的保守派人士的集结地。

韩国外交部8月15日对日本政府高层再次向美化侵略战争、供奉战争罪犯的靖国神社献祭品及前往参拜的行为深感失望和遗憾。"我们敦促日本领导人以负责任的态度正视历史，进行谦逊的反思和真诚的自我反省。"声明还称，"这是发展面向未来关系的韩日关系的重要基础。"

韩国外交部亚太局局长金相勋召见了日本驻韩大使馆总括公使实生泰介表示严正抗议。

中国外交部发言人林剑在8月15ri的记者会上表示，"靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有二战甲级战犯。日本一些政要在靖国神社问题上的所作所为，再次反映出日方对待历史问题的错误态度。中方已向日方提出严肃交涉，表明严正立场。"他还敦促日方"切实信守正视并反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底同军国主义切割，坚持走和平发展道路。"

（路透社等）

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