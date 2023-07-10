日本技术数据泄密案引发对外国科学家的忧虑

（德国之声中文网）位于茨城县筑波市的日本产业技术综合研究所高级研究员权恒道近日因涉嫌向一家中国公司泄露数据被捕。他涉嫌违反禁止不公平竞争的法律。

59岁的权恒道自2002年4月在该研究所工作。不过，据《产经新闻》报道，2006年，他也成为北京理工大学的一名教授。

北京理工大学以及他曾就读的南京理工大学都属于"国防七子"，意味着与中国军方存在关联。

此外，有消息称，权恒道参与中国政府的"千人计划"。该计划被认为旨在吸引研究者帮助北京提高科技能力。

受何指控？

权恒道受控将氟化合物合成技术的机密数据转给他与妻子在中国创办的一家企业。

数据转移后数月，这对夫妻的公司在中国获取了该项技术的专利。

日本国家公共安全委员会前主席、现立宪民主党--日本议会最大的反对党、中左派政党--成员松原仁（Jin Matsubara）表示，权恒道转移的数据"看上去与国防或经济安全并不相关"。但他说，该案件显示出可能对日本带来的损失，是对政府发出的警讯。

松原仁说："要从更广泛的角度看待此事。日本与科技相关的法律有两个目的：一是避免先进技术的泄露，二是促进国际交流、邀请有特殊知识和才能的外国学者与日本专家合作。"

他向德国之声表示："因此才有那么多中国和俄罗斯人在日本的研究所和大学。这些外国学者变得如此重要，以至于一些机构如果没有他们就无法运作。"

限制尖端技术分享

松原仁表示，中国国家情报法要求所有公民与国家分享在海外获取的知识，即便此前签署保密协议。这意味着，"每个中国公民都潜在可能成为一名间谍"。"因此日本、美国等国家别无选择，必须通过有效的安全审核体系，将中国学者排除在处理高敏感度经济或安全技术的机构之外。"

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更多间谍？

一些人士认为，日本历届政府均未能采取必要的预防措施，导致国家安全受损。福井县立大学国际关系教授岛田洋一（Yoichi Shimada）表示："我不理解权恒道是如何被允许在该职位待了20年，而没有受到任何审查。对我来说，这显示出在涉及日本经济和安全未来的时候，我们是多么放松警惕。这是不可原谅的。"

岛田洋一称，他"确定还有更多中国及其它国家的间谍活跃在"日本。他说："我感觉这届政府以及各大学对这些问题太软弱，这件事只是揭示出问题的严重程度。"

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