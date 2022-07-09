日本批准福岛核废水排海计划 中国再抗议

（德国之声中文网）日本的核监管机构原子能规制委员会周五（7月22日）批准了东京电力公司福岛第一核电站从明年开始的经过处理的放射性废水排海计划。

获得这项批准之后，东京电力公司将进行排放前必要的设施建设。从初步许可到完成公开审查程序，花费了两个月时间。

根据日本政府的要求，东京电力公司于去年12月提交了该计划。释放废水是该核电站正在进行的退役工作的一个必要步骤。

福岛第一核电站2011年遭遇大地震和海啸，三座反应堆发生了倒塌事故。如何处理熔化反应堆冷却下来的上百万吨放射性水问题备受关注。

日本福岛“3·11”核难6年祭 广岛原子弹的500多倍 6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。

日本福岛“3·11”核难6年祭 慢性死亡 灾难带来了严重后果。海啸本身导致近19000人丧生或者失踪。由于核泄漏造成辐射污染，福岛核电站灾区的超过10万居民被迫离开家园。至于福岛核灾难中的死亡人数，迄今说法不一，有说15人的，有说人数更多的，但因许多癌症患者可能今后几年将会陆续死亡，因此受害者数字很可能会上升到数千。

日本福岛“3·11”核难6年祭 默哀一分钟 本周六（2017年3月11日），在福岛核难爆发6周年纪念日到来之际。日本的东京以及事故发生的东北各地将举行一系列哀悼仪式。当地时间下午14：46分，许多日本人将在6年前灾难发生的这一时刻为死难者默哀一分钟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 沉重回家 福岛核事故当年导致16万人被强制疏散流离失所。而六年之后的今天，仍有数万人生活在临时性的住所内。绿色和平组织在今年2月公布的一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近"鬼村"饭馆村（Iitate）的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。

日本福岛“3·11”核难6年祭 无法估算的损失 灾难也带来了巨大的经济损失。日本政府宣称福岛核难造成的直接经济损失大约为1770亿欧元。辐射对周边地区国家所造成的影响和损失则无法准确估算。

日本福岛“3·11”核难6年祭 两大核难 人类进入原子能时代后，曾发生过两起灾难性核事故，最严重的当属1986年发生在前苏联切尔诺贝利的核电站事故，其次是2011年发生在日本福岛的核灾难，两次均属七级，属于“灾难性事故”。

日本福岛“3·11”核难6年祭 放射性垃圾 福岛核电站的运营方东京电力公司在2011年的核灾后因为危机处理不力遭到严厉批评。该公司如今被指责继续掩盖核灾程度，未向公众和盘托出真相。在福岛省一个临时存储地，放满了装有放射性垃圾的塑料袋，这是六年前那场灾难的见证。运营商东京电力公司后来承认没有充分做好应对自然灾害的准备。 2012年7月，该公司被国有化，以避免破产的威胁。

日本福岛“3·11”核难6年祭 增加患癌症的风险？ 医生在对幼儿进行甲状腺检查。核事故对人的健康的长期风险有多大？根据世界卫生组织的预测，受污染地区居民的患癌症风险只是略有增加。而一个国际医疗组织则预计，仅因为放射性物质泄漏到外部环境，就额外增加8万例癌症风险。

日本福岛“3·11”核难6年祭 清理仍在继续 据经营福岛核电站的日本东京电力公司估计，要彻底恢复核电站的安全，至少需要30至40年的时间。该公司的1200名员工以及协约公司的大约7000名工人每天都在清理着福岛核电站的废墟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 核难后的灾害 在核事故地区，已经有数十万吨受到核辐射污染的水被储存在储水罐内。这些污水在经过处理后将被再次作为冷却之用。问题在于，每天厂区内都冒出地下水，与冷却的污水混合在一起。收集辐射污水的储水槽也不断出现问题：多数的储水槽是以钢板组成，经常发现裂缝。根据推测，辐射污水便是由此流入下水道后进入海中。2013年8月，人们得知已有300吨的辐射污水外泄，大量流入海中。这是自堆芯熔毁后最严重的事故。

日本福岛“3·11”核难6年祭 吃一堑长一智？ “3·11”地震海啸引发的福岛核危机改变了世界许多国家对使用核电的态度。和德国一样，一些国家相继计划退出核电，但与此同时也有其他国家不为日本核灾难所动，坚持发展核电，其中包括美国、中国、英国等国家。今年的福岛核难纪念日到来前不久，日本民进党通过了准备向国会提交的《零核电基本法案》。 作者: 任琛



当地渔业社区和邻国对放射性废水的潜在健康危害表示担忧，东京电力公司和政府官员回应说，这些废水将被处理到远低于可释放标准的水平。他们坚持认为，废水排放对环境和健康的影响将可以忽略不计。

原子能规制委主席更田丰志（Toyoshi Fuketa）周五告诉记者，废水排海计划没有重大技术或安全问题。他说，监管机构将确保批准的程序得到严格遵守，并具有透明度。

日本政府和东京电力公司说，在被选中进行处理的60多种同位素中，除了氚，其他都将被减少，以达到安全标准。科学家们说，长期、低剂量接触氚对环境和人类的影响仍是未知数。他们说，食用氚的鱼类对人类的影响更大。

被污染的水储存在这家受损核电站的大约1000个水箱中。官方说，它们必须被移走，以便为核电站的退役建造设施。预计到明年这些废水将达到137万吨。

日本政府和东京电力公司仍然需要获得当地的同意来建造隧道和其他相关设施。他们计划在2023年春季开始逐步释放经过处理过的废水。

中国周五再次对日本的核废水排放计划提出抗议，并敦促日本“以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水”。

外交部发言人汪文斌要求，“在同利益攸关方和相关国际机构充分协商并达成一致之前，日方不得擅自启动核污染水排海”。

日本已经寻求国际原子能机构（ IAEA）的帮助，以确保核废水的排放符合国际安全标准，让当地渔业和其他社区以及反对该计划的邻国放心。

国际原子能机构的专家今年早些时候访问了该核电站，并表示日本正在为计划中的排放采取适当的措施。

在周五发表的一份声明中，东京电力公司承诺真诚地回应国际原子能机构的审查，确保安全，向公众提供数据，并加强其辐射监测。该公司还保证将尽最大努力解释废水排放计划，并获得公众对核电站退役工作的理解。

（美联社）

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