 日本批准在大阪开设国内首家赌场 | 文化经纬 | DW | 16.04.2023

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文化经纬

日本批准在大阪开设国内首家赌场

日本周五（4 月 14 日）批准了一项在大阪建造本国第一家赌场的计划，尽管民意调查显示许多民众担心赌博上瘾和犯罪。

日本首相岸田文雄希望赌场项目可以为大阪周边的经济增长做出贡献

日本首相岸田文雄希望赌场项目可以为大阪周边的经济增长做出贡献

（德国之声中文网）日本周五（4 月 14 日）批准了一项在大阪湾人工填海岛梦岛的巨型度假村建造本国第一家赌场的计划。这个投资1.8 万亿日元（135 亿美元）的赌场将于2029年开业，旨在吸引国内外的旅游消费者。

梦岛的巨型度假村综合体计划于2025年举办世博会，将会包括酒店、会议中心、购物中心、博物馆和渡轮码头，更奢华的客人们还可以使用附近的直升机起降场地。

新法2018年起允许赌博

以前，开设赌场和其他私人赌博活动在日本都是非法的。但2018年出台的综合度假村(IR)法规定，可以在官方批准的场所进行扑克或卡巴拉等赌场游戏，以此来吸引游客。

日本在赌场运营商眼里是一个宝贵的市场，它不仅拥有1.26亿富裕人口，周边还有着亚洲富有的赌博爱好者，不过，民意调查却显示，许多民众担心赌博上瘾和犯罪。

美国赌场运营商米高梅国际酒店集团和当地合作伙伴欧力士集团牵头大阪IR项目，各自拥有管理这个综合度假村新公司40%的股份。根据一份地方政府文件，另外20家公司持有剩余的20%股份，该文件称，三菱日联银行和三井住友银行将为该度假村提供5500亿日元的项目融资。

大阪是日本关西地区的大城市

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日首相看好博彩业务

日本首相岸田文雄周五表示，该项目将在2025年世博会之后为大阪周边关西地区和大日本地区的经济增长做出贡献。日本的目标是在疫情之后实现旅游消费的反弹。根据项目文件，度假村的年收入目标为5200亿日元，主要来自博彩业务，预计将吸引600万国际游客和1400万国内游客。

在本次竞标中，只有大阪市和长崎县在2022年4月的截止日期前提交了投标计划。日本政府周五表示需要更多时间来审查由奥地利国际赌场牵头的长崎赌场计划，但没有说明原因。

（路透社）

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