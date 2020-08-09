日本战败75周年 安倍只悼念未道歉

（德国之声中文网）本周六（8月15日）是日本战败75周年纪念日。75年前的今日，裕仁天皇发表《停战诏书》，画下战争句点。德仁天皇周六在参加追悼仪式并发表讲话时，对战争历史表示"深深的悔恨"。

德仁天皇誓言对战争过去进行反省，并希望悲剧不再重演。日本首相安倍晋三则未对二战历史表达歉意，只对战争中的牺牲者致敬，但未提及对邻国的战争责任。

德仁天皇在东京出席纪念仪式时发表简短致辞称："回顾我们的过去并深刻反省，我衷心希望战争的蹂躏不再重演。"

日本曾经历战争的一代正快速老化，人们担忧这段历史将在记忆中消失。日本周六在东京日本武道馆举行"全国战殁者追悼仪式"，为亡者静默祈祷。为了因应防疫措施，参加者全程佩戴口罩，未合唱日本国歌《君之代》，参加人数从去年的6200人缩减至约500人。

德仁天皇承诺将追随父亲明仁天皇的步伐，后者在其在位30年间，致力于弥补以其父裕仁天皇名义发动的战争。

安倍未表达"反省歉意"

自1995年日本前首相村山富市为日本战时侵略行为公开致歉后，日本领导人在二战结束纪念日表达"反省歉意"的传统曾一度持续近20年。然而日本首相安倍晋三2012年12月上任后，越来越常试图掩盖日本在二战中的罪行。他在周六的演说中并未承认日本在战时的敌对行为。

安倍此次的演说主要针对国内民众，他表示日本所享有的和平是建立在战争死难者的牺牲上，誓言日本将反省历史教训，不再重蹈战争覆辙。他还列举战争对日本及其人民造成的伤害，包括美国在广岛和长崎投下原子弹、东京遭到大规模轰炸以及激烈的冲绳岛战役。

安倍还承诺在解决全球问题中发挥更大作用。安倍在上台后稳步推动清理日本的尴尬战争历史，并欲通过修订《和平宪法》建立军事力量，以实现将日本打造为"美丽"和"正常"国家的目标。

值得注意的是，《人民日报》8月15日第三版刊登了村山富士的署名文章《正视历史才能赢得尊重》，提到当年发表"村山谈话"的背景，强调日本应该"彻底反省侵略历史"。他在文中写道:"日本国内也有一小撮美化和否认侵略历史的右翼分子，他们把有识之士的不懈努力污蔑为'自虐史观'，甚至进行人身攻击。这些右翼分子的所作所为毫无根据，完全错误。只有谦虚地正视历史，才能为日本在国际社会赢得尊重。美化甚至否认侵略和殖民统治历史只会严重贬低日本在国际上的信誉。"

文章最后指出，"日本曾对中国发动侵略战争，给中国人民带来了巨大的人员财产损失和深重灾难"。" 对于日本来说，以史为鉴，与中国建立并永远保持和平与繁荣的友好关系非常重要。为了亚洲的和平与稳定，日中两国应持续加深政治、经济、文化等领域的交流合作。"

安倍内阁成员参拜靖国神社

日本环境大臣小泉进次郎参拜靖国神社

除了追悼仪式，日本环境大臣小泉进次郎等4名内阁成员周六前往靖国神社参拜。安倍晋三则是通过代理方式向靖国神社奉上"玉串料"（香油钱），此举被认为是避免激怒将靖国神社视为日本军国主义象征中国及韩国。

韩国外交部发言人对于日本内阁成员参拜靖国神社表达了"深深的失望与关切"，并表示日本的领导人必须"以行动表达深刻忏悔"。

在韩国，8月15日是韩国光复节，纪念韩国在1945年从日本长达35年的殖民统治下独立。

二战时期，大量韩国人曾被强征到日本矿场及工厂劳动。两国因为无法就强征劳工的补偿达成一致，关系陷入紧张。韩国总统文在寅在首尔发表谈话时表示："协商的大门依然敞开。"

中国《解放军报》则刊登纪念二战胜利的评论写道："我们必须以史为鉴、警示未来，盘马弯弓、枕戈待旦，既要敢于筑'血肉长城'，更要善于筑'钢铁长城'，义不容辞地肩负起强军兴军的时代重任，义无反顾地担当起捍卫和平的历史使命。"

张筠青/王凡（美联社、路透社）

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