日本战败纪念日 靖国神社之争又起

（德国之声中文网）加藤建（Ken Kato）每年都要来这里几次，给祖父“问个好”。这个周二，在日本战败投降78周年之际，他又来到靖国神社，向祖父表示敬意。

靖国神社位于东京市中心的皇宫护城河旁，是一座规模宏大的建筑群。建于1869年的该神社，是为纪念在历次战争中丧生的约250多万日本人而建。其中也包括因在战争罪行而被判刑的二战期间的军政领导人。

靖国神社被视为日本军事侵略历史的象征。但每逢二战投降纪念日，一般都有成千上万人前来参拜。一直以来，日本政府一再被邻国要求为过去的战争暴行道歉。

虽然由于热带风暴的影响，今年参加参拜仪式的人数比往年少，但仍然吸引了很多家属、遗孀和身着准军装的民族主义者。

几名退伍士兵——其中一些身穿二战日本皇军军服，也向那些在二战战场上阵亡的人们表达了敬意。老兵们一个接一个地走到神社的正殿前，做简短的祈祷。

参拜者中有人身穿二战时期军服

纪念的意义

加藤的祖父二战期间在军队里做翻译，1945年在菲律宾染上疟疾后被撤到新加坡，在那里去世。他去世不久之后日本就投降了。

“我经常来，在他的遗像前站一会儿，祈祷一下。”加藤对DW记者说，“对我来说，来这里纪念他很重要。”

来自东京的商人加藤对日本首相岸田文雄今年仍不出席靖国神社的正式参拜仪式不感到意外。但岸田出席了在东京武道馆举行的另一场纪念活动。

岸田表示，日本决心“不让战争的悲剧重演”。日本历任首相过去曾参拜过靖国神社，通常是在神社的春季和秋季祭祀时。

靖国神社还供奉着1000名在亚太地区犯下可怕暴行的战犯，其中包括14名被盟军定罪并处决的 "甲级"战犯。据一些学者估计，二战期间，日本军国主义政权在亚太地区杀害了超过1000万人。日军在二战中的暴行还包括大规模强奸、性奴役、虐待战俘、生物战实验以及屠杀平民。

中国称，日军在1937年南京大屠杀中杀害了30万中国人（战后盟军法庭认定死亡人数为 14.2 万）。然而，一些保守的日本政治家和学者否认发生过这场大屠杀。

据估计，日本在二战期间有250万至300万平民和士兵死亡。

“不再重演”

首相岸田文雄在纪念活动讲话中，没有提到日本在二战期间在亚洲发动的侵略。批评者认为，闭口不提日本在20世纪上半叶对亚洲的侵略或其受害者，是在掩饰日本的战争暴行。

在东京武道馆的纪念仪式上，日本天皇德仁对太平洋战争表示了 "深切忏悔"。他说："反思我们的过去，铭记深深的忏悔，我衷心希望战争的创伤永远不再重演。”

福井县立大学国际关系教授岛田洋一(Yoichi Shimada)这一天在日本中部他家附近的一个神社祭拜了先人。“我曾希望岸田今年会到靖国神社参拜”，他说，岸田没有这样作并不令他意外：“很遗憾，一位领导人以这种方式表达敬意的行为被其他国家政治化了。”

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东条英机 东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 土肥原贤二 1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松井石根 松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 木村兵太郎 1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 广田弘毅 直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 板垣征四郎 1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 武藤章 侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松冈洋右 在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 永野修身 作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 白鸟敏夫 白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 平沼骐一郎 1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 小矶国昭 小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 梅津美治郎 1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东乡茂德 东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。 作者: Hao Gui



在中国外交部8月15日的例行记者会上，共同社记者提到岸田文雄以私人身份向靖国神社供奉祭祀费，另有一名内阁成员参拜了靖国神社。中国外交部发言人汪文斌回应说，“日本政要涉靖国神社消极动向再次反映出日方对待历史问题的错误态度”，中方已向日方提出严肃交涉。

他还强调，中方敦促日方认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路，以实际行动同军国主义彻底切割，避免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。