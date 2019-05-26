日本惊传持刀砍人事件 至少17人受伤

(德国之声中文网) 日本川崎市28日早上传出持刀砍人事件。当地消防部门称，包括一名儿童在内有两人没有生命迹象，另有17人受伤。

消防部门官员祐司関沢(Yuji Sekizawa)表示，警方到场后，一名成年男子和一名女童已没有生命迹象。目前死伤人数还在确认中。

嫌犯已经被就地逮捕。日本NHK电视台报导，他用刀刺向自己的颈部，伤势严重。报道指出，这名男子的年龄介于40到50岁之间，瞄准正在公共汽车站等车的群众进行攻击。在附近的公园发现了两支刀子与许多受害者。

这次袭击发生在上午的通勤时间。美联社报导，在19名受害者当中，有13名是孩童。

有一名目击者说:"我听到很多救护车的声音，我看到一名男子躺在公交站附近流血，"这名未被发现的男子告诉NHK。"小学附近有另一个公交站，我还看到小学生躺在地上......这是一个安静的社区，看到这种事情发生非常可怕，"他补充道。

日本是发达国家中暴力犯罪率最低的国家之一，大规模袭击极为罕见，偶有大规模袭击案件，便会震惊全日本。两年前，28岁的男子开车到人行道上冲撞人群，导致两人死亡，随后又用刀子刺死四人。2010年，在东京郊区的上学车与通勤车上也有十多人被恶意人士用刀子刺伤。

美国总统特朗普刚结束在日本的访问行程，准备动身回国。离开前，他表示「与大规模袭击的受害者同在」。

罗法/夏立民 (法新社、美联社)