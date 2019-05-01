日本德仁天皇登基 承諾心繫人民

(德国之声中文网) 登基仪式中，「剑玺等继承之仪」和「即位后朝见之仪」分别在当地时间上午10时30分、11时10分先后举行。

「剑玺等继承之仪」是新皇登基当天最重要的仪式。 仅开放皇室成年男性以及三权首长与内阁官员参与，包括雅子王妃等王室成员均不得参与。仪式上，新日皇德仁在皇居的「松之间」继承「三神器」中的剑与勾玉，以及国家之印「国玺」与作为日皇之印的「御玺」等物。

「三神器」分别是「天丛云剑」、「八尺琼勾玉」和「八咫镜」，是日本传统中非常重视的物品，不但是神道仪式的重要部分，也是天皇正统的象征，这三样神器因为太过重要，所以在仪式中也不会使用神器的真品，而是使用复制品。 而且就算是复制品，也不会公开亮相。

首相安倍晋三内阁中唯一女性阁员、地方创生担当大臣片山五月，则成了日本宪政史上首位出席这项仪式的女性。

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德仁：站在人民的一边

「剑玺等继承之仪」结束后，「即位后朝见之仪」于11时10分举行。这是59岁的德仁与雅子首次以新天皇与新皇后的身分，会见首相等国民代表。

德仁在仪式上首次以天皇身分发表演说，他称﹕「我诚心祈愿国民幸福，国民向前发展以及世界和平。」他表示﹕「当我想起自己所肩负的重要责任时，内心就会肃然起敬。」他承诺会按照宪法履行职务，继承父亲和先皇的道路。他表示，身为国家的象征代表，会「心繫人民，站在人民的一边」。

安倍也代表国民问候和祝贺德仁﹕「在这个国际情势剧烈变化的时代下，我们决心为日本创造充满希望与和平的美好未来。」

多国领袖纷纷发出贺电。美国总统特朗普表示，美国和日本的友谊会在新时代下更新。中国官媒新华社则引述中国国家主席习近平指，中日应该携手推动和平和发展双边关系。

最古老皇族

日本媒体朝日新闻报导，天皇退位之后将成为「上皇」，皇后则成为「上皇后」，退出一切政治活动。 另外，现年53歳的秋筱宫殿下、12歳的悠仁王子，以及83歳的常陆宫殿下等3人，将拥有皇位继承资格。

日本皇室被称为世界上最古老的皇族，具有长达2600年的悠久历史。 然而虽然根据日本宪法，日本天皇是「日本国及日本国民整体的象征」，日本天皇却不具有政治实权。

羅法/李芊 (綜合報導)