日本强烈抗议：中国武装船只靠近争议岛屿

在四艘据信携带武器的中国船只靠近日本控制的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周围的海域之后，日本向中国提出强烈抗议。

（德国之声中文网）日本内阁官房长官林芳正（Yoshimasa Hayashi）称，在四艘据信携带武器的中国船只靠近日本控制的东中国海（中国称东海）争议岛屿后，东京周五（6月7日）向北京提出抗议。

林芳正告诉记者，这次事件是“首次有四艘（中国）船只携带疑似大炮的武器进入尖阁诸岛周围的日本领海”。

中国也声称拥有这些小岛的主权，并称它们为钓鱼岛及其附属群岛。领土争端是日中两个对邻国之间长期存在的敏感问题。

争议岛屿位于中国、日本和台湾之间的太平洋海域

2012年，东京将部分偏远无主岛屿“国有化”，两国关系因此受到影响，日本官员经常抗议中国海警和其他船只出现在其实际控制岛屿的周边水域。

林芳正说，周五上午，四艘中国海警船进入东京控制的领海，被日本海警多次警告，于两小时后离开。

他对记者说：“中国海警船闯入我国领海违反了国际法，因此我们已通过外交途径提出强烈抗议。”他补充说，对此事件“不能容忍”。

日本海警发言人福田隆纪证实，据信进入该水域的这些船只都配备了疑似大炮的武器，这种情况还是第一次发生。

福田隆纪告诉法新社，自2012年以来，中国船只多次被发现前往有争议的小岛附近，但“在前不久的案例中，一组四艘中国船只中只有一艘似乎有大炮”。

福田隆纪说，2016年8月，多达七艘中国携带疑似大炮的船只在争议岛屿附近过境，但并未进入日本领海。

上个月，日本称已发现中国船只连续158天在争议岛屿附近航行，创下了历史纪录。

（法新社）

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