日本：开启核废水排放后将对当地鱼产进行监测

（德国之声中文网）福岛废弃核电站冷却水排放计划引发广泛争议后，日本表示今后将每天都对相关海域中的水产品进行放射性氚的检测。日本经济类杂志《日经亚洲》专刊周五报道称，渔业管理机构将在两天内发布检测结果。预计本月底开闸防水之前，将对这些废水进行过滤处理，但放射性同位素氚则是无法通过技术手段过滤掉的。因此开闸防水前必须对这批废水进行大幅度稀释。国际原子能机构认为，日本向大海排放福岛核电站废弃冷却水的计划不会对人类和环境造成危害。

2011年福岛发生的地震和海啸，引发了福岛核电站的堆芯熔毁事故。事发后必须对反应堆进行水冷却处理，之后再将冷却水保存在水罐中。目前，存储的冷却水已经多达130万吨。

福岛核电站运营公司日本电力Tepco用于贮存冷却水的设施已经逐渐告罄，而且厂区内大量冷却水贮藏设施的存在，也影响了拆除废弃核电站的工作进展。此外，发生储水罐泄露事件的隐患也在与日俱增。有鉴于此，日本政府决定将核电站废水排入太平洋，并为此专门修筑了一条长达一公里的隧道。据估计，开闸防水后，整个排放过程将持续大约三十年之久。邻国中国以及日本当地的渔民，则反对这项排水计划。当地渔民担心，排水计划会对他们的生意造成负面影响。

日本媒体报道称，2015年，日本政府曾经向福岛渔业协会承诺，在没有征得相关各方的同意之前，绝不会将废水排进大海。因此，日本政府目前正在努力争取各方的谅解，并为此目的推出了海产品放射性检测计划。《日经亚洲》报道称，当地渔民一直自愿避免在废弃核电站方圆十公里海域内进行捕捞作业。

日本电力公司Tepco表示，废弃冷却水排放大海前，将会对其进行稀释处理，直至其氚含量降至每升1500贝克勒尔，这一含量比日本国家安全标准的四十分之一还要低。日本核安全监察部门和国际原子能机构前不久已经为福岛的排水计划开放了绿灯，并表示日本的核废水排放计划符合国际标准。专业人士指出，向大海排放核电站废水是各国的惯常做法。

(德新社，路透社）

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